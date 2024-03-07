Το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι στην Eurovision 2024- Ακούστε το τραγούδι

Το «Ζάρι», το τραγούδι με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει η Μαρίνα Σάττι στον 68o διαγωνισμό της Eurovision στην Σουηδία, μεταδόθηκε κι επισήμως νωρίτερα από την ΕΡΤ.

Το «Ζάρι», έχει έθνικ και παραδοσιακά στοιχεία.

Ξεχώρισε ανάμεσα σε περίπου 200 συνθέσεις, όπως ανέφερε μιλώντας στην σχετική εκπομπή για την παρουσίαση του κομματιού η Μαρίνα Σάττι.

Ειναι χορευτικό με κύριο ρυθμό του το τσιφτετέλι, ενώ υπάρχει και το ραπ ύφος.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή του μουσικού θεσμού έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τις 7 έως 11 Μαΐου στο Μάλμε.

