Αγωνία τέλος: Την Πέμπτη η παρουσίαση του τραγουδιού της Μαρίνας Σάττι για τη Eurovision

Ηδή έχουν διαρρεύσει πλάνα από το βιντεοκλίπ καθώς και πληροφορίες ότι το τραγούδι θα λέγεται «Ζάρι» και θα έχει ελληνικό στίχο

Eurovision

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024, στις 21:00, μέσα από την έκτακτη εκπομπή της ΕΡΤ1 «Eurovision σε είδον», θα παρουσιαστεί σε πρώτη μετάδοση, το τραγούδι και το βιντεοκλίπ της Μαρίνα Σάττι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η επίσημη παρουσίαση γίνεται ακριβώς δύο μήνες πριν από τον Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί, από 7 έως 11 Μαΐου, στο Μάλμε της Σουηδίας.

Ηδή έχουν διαρρεύσει πλάνα από το βιντεοκλίπ καθώς και πληροφορίες ότι το τραγούδι θα λέγεται «Ζάρι» και θα έχει ελληνικό στίχο.

Στο στούντιο, καλεσμένος θα είναι και ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος έχει επιμεληθεί συμμετοχές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη Eurovision, όπως βέβαια και οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα, οι οποίοι, θα είναι οι φετινοί σχολιαστές της ΕΡΤ στους δύο Ημιτελικούς και στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.
 

