Μεγάλος καβγάς σημειώθηκε στο επεισόδιο της Πέμπτης (07/3) του Survivor με πρωταγωνιστές τον Τζέιμς Καφετζή και την Ασημίνα Χατζηανδρέου. Αφορμή αποτέλεσε η επιλογή των ματσαρισμάτων στο αγώνισμα επάθλου, στο οποίο επικράτησε η ομάδα των Μαχητών.

Συγκεκριμένα, ο Τζέιμς παραξενεύτηκε που η ομάδα των Διασήμων έδωσε προβάδισμα στη Μαρία Αντωνά ώστε να επιλέξει τη Μαριλίνα Βακονδίου. «Ασημίνα, αν θέλεις να γίνεις Δαλάκα κάποια στιγμή πρέπει να είσαι ειλικρινής και αγωνιστική! Η Κατερίνα τώρα θα έβγαινε και θα μου απαντούσε. Όπως βγήκε προχθές με το MVP και είπε "δεν ήθελα να δώσω ούτε την Μαριλίνα ούτε την Άιρα και έδωσα μια μεσαία παίκτρια. Εάν αξίζει η Έλενα, θα την νικήσει". Και δυστυχώς έχασε» τόνισε ο Τζέιμς Καφετζής.



«Το πόσο εριστικός είσαι το βλέπει ο κόσμος! Πόσο εριστικός και πόσο κακός είσαι, το βλέπει ο κόσμος» δήλωσε ενοχλημένη η Ασημίνα Χατζηανδρέου για να συνεχίσει: «Γιατί κρίνεις έναν άνθρωπο στην περίοδο που είναι, με το χέρι έτσι. Έχεις κερδίσει ένα έπαθλο φαγητού, θα πας να το απολαύσεις με την ομάδα σου, είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση και σε βρίσκω πάρα πολύ εριστικό με το να μου λες αν είμαι καλή παίκτρια ή όχι».

Με το πέρας του αγωνίσματος, ο Τζέιμς συνέχισε τα «βέλη» κατά της Ασημίνας. «Το είπα στην Ασημίνα αφού αυτή έχει πει ότι φτιάχνει τα ματσαρίσματα. Στη συνέχεια ρώτησε και ο Φάνης ότι 'όταν μας είχατε κερδίσει προχθές, είπες μπράβο μου και μπλα μπλα μπλα" και μιλούσε στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό της. Αν δεν είσαι η Τέιλορ Σουίφτ, είναι κριντζ αυτό» ανέφερε ο παίκτης των Μαχητών.





