Survivor 2024: Η Μαρία Αντωνά αποχώρησε από τον Άγιο Δομίνικο

Μία ακόμα αποχώρηση κατέγραψε η ομάδα των Διασήμων, αφού η Μαρία Αντωνά ήταν η παίκτρια η οποία αποχώρησε από το Survivor. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός εμφανίστηκε τρομερά ανταγωνιστική στη μονομαχία, ωστόσο ηττήθηκε τόσο από την Μαριλίνα Βακονδίου, ύστερα από επτά αναμετρήσεις, όσο και από τη συμπαίκτριά της στους «Κόκκινους», Ευγενία Μπόρλα.

Ήδη από την αρχή του επεισοδίου της Πέμπτης (07/3), η Μαρία Αντωνά εμφανίστηκε απογοητευμένη μετά τους πρόσφατους τραυματισμούς στην ομάδα της: «Κάθε μέρα πηγαίνω όλο και πιο απογοητευμένη στους στίβους μάχης [...] Τώρα με τι ψυχολογία να πας όταν λείπει το 1/3 της ομάδας, εντάξει είναι λίγο περίεργο, πέφτει μεγαλύτερη ευθύνη».





Μιλώντας μετά την οριστικοποίηση της αποχώρησής της αποκάλυψε πως αγωνίστηκε μόλις με το 50% των δυνατοτήτων της γιατί δεν ήθελε να είναι «φαταούλας». Παράλληλα, απάντησε και στα σχόλια που έγιναν από την αντίπαλη ομάδα και ειδικότερα από τον Τζέιμς Καφετζή, σχετικά με την «εύνοια» που τύγχανε από την Ασημίνα Χατζηανδρέου στην επιλογή των ματσαρισμάτων.





Αποχωρώντας δήλωσε πως θα ήθελε πολύ να δει γυναίκα να κερδίζει το μεγάλο έπαθλο. Με δεδομένο, όμως, ότι η Κατερίνα Δαλάκα το έχει κάνει ήδη, έδειξε τελικά προς την πλευρά της Ασημίνας.





Νωρίτερα και πριν τη μονομαχία για την αποχώρηση, η ομάδα των Μαχητών επικράτησε στο αγώνισμα επάθλου που περιλάμβανε φαγητό.





Πηγή: skai.gr

