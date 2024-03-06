Κυκλοφόρησε από την Apple TV+, το τρέιλερ της αστυνομικής σειράς «Sugar» με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται έναν Αμερικανό ιδιωτικό ντετέκτιβ στην Καλιφόρνια, τον John Sugar, που αναλαμβάνει την μυστηριώδη εξαφάνιση της Olivia Siegel, η οποία είναι η αγαπημένη εγγονή του θρυλικού παραγωγού του Χόλυγουντ, Jonathan Siegel. Καθώς ο Sugar προσπαθεί να προσδιορίσει τι συνέβη στην Olivia, οικογενειακά μυστικά έρχονται στην επιφάνεια, άλλα πολύ πρόσφατα και άλλα θαμμένα από καιρό».

Σύμφωνα με την περιγραφή «το «Sugar» είναι μια σύγχρονη, μοναδική ματιά ενός από τα πιο δημοφιλή και σημαντικά είδη στη λογοτεχνική, κινηματογραφική και τηλεοπτική ιστορία: την ιδιωτική ιστορία ενός ντετέκτιβ».

Μαζί με τον Φάρελ, πρωταγωνιστούν οι Κίρμπι Χάουελ Μπαπτίστ, Έιμι Ράιαν, Τζέιμς Κρόμγουελ, Ντένις Μπουτσικάρης, Νέιτ Κόρντρι και 'Αλεξ Ερνάντες.

O υποψήφιος για Όσκαρ Φερνάντο Μεϊρέγιες υπογράφει τη σκηνοθεσία και είναι ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς όπως και ο Φάρελ, ενώ το σενάριο έχουν αναλάβει οι Μαρκ Προτόσεβιτς, Ντέιβιντ Ρόζεν, Σαμ Κάτλιν και Donald Joh.

Η σειρά πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στην πλατφόρμα την Παρασκευή 5 Απριλίου με δύο επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

