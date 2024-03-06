Η Ντακότα Τζόνσον δεν έχει αυταπάτες σχετικά με τις κριτικές της τελευταίας της ταινίας, «Madame Web». «Δυστυχώς, δεν εκπλήσσομαι που αυτό πήγε όπως πήγε», ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Bustle».

Ωστόσο, για την ίδια, όπως είπε, ήταν μια εμπειρία να κάνει τη συγκεκριμένη ταινία. «Δεν είχα ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Πιθανότατα δεν θα ξανακάνω ποτέ κάτι παρόμοιο, γιατί δεν βγάζω νόημα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το ξέρω τώρα».

Η Τζόνσον σημείωσε επίσης ότι η τελική ταινία δεν ήταν ακριβώς αυτό για το οποίο είχε υπογράψει. «Μερικές φορές σε αυτή τη βιομηχανία υπογράφεις για κάτι και μετά καθώς το κάνεις γίνεται ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ήταν μια πραγματική εμπειρία εκμάθησης και φυσικά δεν είναι ωραίο να είσαι μέρος κάποιου πράγματος που ‘’θάβεται’’ από τους κριτικούς, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν καταλαβαίνω», επισήμανε.

Dakota Johnson ‘not surprised’ by ‘Madame Web’ reviews: ‘Probably will never do anything like it again’ https://t.co/gJmMg3yVPX — Fox News (@FoxNews) March 5, 2024

Στην ταινία, η Ντακότα Τζόνσον υποδύθηκε τον ομώνυμο χαρακτήρα της Cassandra Webb/Madame Web, που συνδέεται με τον εμβληματικό υπερήρωα Spider-Man.

Το ντεμπούτο της ταινίας σημείωσε το χαμηλότερο άνοιγμα για οποιαδήποτε ταινία στο σύμπαν της Sony Spider-Man και ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα για οποιαδήποτε ταινία που βασίζεται σε χαρακτήρα της Marvel Comics. Η ταινία δέχτηκε μια λαίλαπα αρνητικών κριτικών και σχολίων.

«Οι ταινίες γίνονται από έναν σκηνοθέτη και μια ομάδα καλλιτεχνών γύρω του», ανέφερε η ηθοποιός. «Δεν μπορείς να κάνεις τέχνη με βάση αριθμούς και αλγόριθμους. Η αίσθησή μου είναι εδώ και πολύ καιρό ότι το κοινό είναι εξαιρετικά έξυπνο και τα στελέχη έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι δεν είναι. Το κοινό θα είναι πάντα σε θέση να ξεχωρίζει τις ανοησίες. Ακόμα και αν αρχίσουν να γίνονται ταινίες με τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι δεν πρόκειται να θέλουν να τις δουν».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου για το «Madame Web», πολλοί θεώρησαν ότι η Τζόνσον εμφανίστηκε αδιάφορη για την ταινία, με ορισμένους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποκαλούν τις συνεντεύξεις της «ανισόρροπες».

Πηγή: skai.gr

