Cillian Murphy: Το φαινόμενο «Barbenheimer» ήταν μια υπέροχη στιγμή για τον κινηματογράφο

Ο ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι είπε ότι το φαινόμενο «Barbenheimer» του περασμένου καλοκαιριού ήταν «μια υπέροχη στιγμή για τον κινηματογράφο».

Η viral τάση ήταν χιλιάδες θαυμαστές να κλείσουν εισιτήρια για να δουν στο σινεμά τις ταινίες «Barbie» και «Oppenheimer» την ίδια μέρα.

Προέκυψε μετά από μια σειρά από μιμίδια, τα οποία εστίαζαν στο γεγονός ότι δύο ταινίες που ήταν τόσο διαφορετικές, κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Αμερικανό φυσικό, Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στην ταινία «Oppenheimer» τόνισε η τάση ήταν «δεν ήταν κάποια εκπληκτικά σχεδιασμένη στρατηγική μάρκετινγκ», αλλά αυθόρμητη.

Ερωτηθείς από τη συντάκτρια πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης του BBC, Κέιτι Ράζαλ αν οι δύο ταινίες βοήθησαν η μία την άλλη στο box office, ο Κίλιαν Μέρφι είπε: «Ναι, το έκαναν. Και ήταν μια εξαιρετική στιγμή για τον κινηματογράφο».

Cillian Murphy: Barbenheimer was a 'wonderful moment for cinema' https://t.co/80vDloD0ko — BBC North America (@BBCNorthAmerica) February 7, 2024

«Πιστεύω ότι είναι και οι δύο υπέροχες ταινίες και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές. Και νομίζω ότι ήταν υπέροχο, δεν ήταν κάποια εκπληκτικά σχεδιασμένη στρατηγική μάρκετινγκ από το στούντιο» σημείωσε.

«Ήταν άνθρωποι, ξέρετε, ήταν το διαδίκτυο και οι άνθρωποι που δημιούργησα αυτό το πράγμα «Barbenheimer» και, ναι, ήταν μια υπέροχη στιγμή για τον κινηματογράφο».

Η ταινία «Barbie» έχει κερδίσει 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office παγκοσμίως και το φιλμ «Oppenheimer» έχει εισπράξεις 956 εκατομμύρια δολάρια.

Και οι δύο ταινίες είναι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στις 10 Μαρτίου, αλλά ο Μέρφι εξήγησε ότι προσπαθεί να μην αφήσει τα βραβεία να επηρεάσουν τις ερμηνείες του.

«Ξέρω ότι όλοι το λένε αυτό, αλλά ποτέ κάνεις μια ταινία σκεπτόμενος τα βραβεία» είπε. «Δεν κάνουμε αυτό. Είναι αδύνατο να κάνουμε μια ταινία με αυτόν τον τρόπο» τόνισε.

«Όμως, όταν μια ταινία συνδέεται με το κοινό όπως η συγκεκριμένη, έχει με έναν τρόπο που κανείς μας δεν θα μπορούσε να προβλέψει... είναι εξαιρετικά κολακευτικό και είναι υπέροχο να το βλέπεις αυτό» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

