«Wonder Man»: Τεχνικός σκοτώθηκε στο πλατό της σειράς

Ένα μέλος του συνεργείου της επερχόμενης τηλεοπτικής σειράς της Marvel, «Wonder Man», έχασε τη ζωή του μετά από δυστύχημα στο πλατό.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, πρόκειται για τον Juan Carlos Osorio, από το Temple City του Λος 'Αντζελες, ο οποίος εργαζόταν στα Radford Studios του CBS και έχασε τη ζωή του μετά από πτώση το πρωί της Τρίτης.

«Οι σκέψεις μας και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του και η υποστήριξή μας βρίσκεται πίσω από την έρευνα για τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος» ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Marvel.

Wonder Man: Crew member dies on set of Marvel TV series https://t.co/FnCYomvYlX — BBC News (World) (@BBCWorld) February 7, 2024

Σύμφωνα με το Deadline, το δυστύχημα δεν συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Όλοι στην οικογένεια του IA είναι σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι από αυτή την τραγική απώλεια. Εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την οικογένεια του μέλους μας, καθώς και τους συναδέλφους του» ανέφερε σε δήλωσή του στο Fox News Digital, ο πρόεδρος του συνδικάτου IATSE, Μάθιου Λεμπ.

«Η ασφάλεια στα σκηνικά είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και θα βοηθήσουμε την Cal/OSHA στην έρευνά της με όποιον τρόπο μπορούμε» πρόσθεσε.

Τα γυρίσματα της σειράς των 10 επεισοδίων για λογαριασμό του Disney+ ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο πριν διακοπούν λόγω της απεργίας των σεναριογράφων και των ηθοποιών.

Πρωταγωνιστεί ο Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β' μαζί με τους Μπεν Κίνγκσλεϊ και Εντ Χάρις, σε σκηνοθεσία Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον και σενάριο του Άντριου Γκεστ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

