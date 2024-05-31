Στον στίβο των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπήκαν σήμερα, Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2024-25. Οι μαθητές εξετάστηκαν στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (μάθημα Γενικής Παιδείας).

Βατά τα σημερινά θέματα

«Το θέμα του μαθήματος των Ν. Ελληνικών αφορούσε την αξία των ταξιδιών και τη σημασία τους στη ζωή των ανθρώπων. Τα μη λογοτεχνικά κείμενα (Η αξία του ‘’ταξιδεύειν’’ της Η.Χατζηδημητρίου και ‘’Άνω Αίγυπτος΄’’ του Ν.Καζαντάκη») είναι απλά ως προς την κατανόηση από τους μαθητές και βοηθούν στην επιχειρηματολογία που απαιτείται για το θέμα Δ.

Οι εκφωνήσεις είναι σαφείς στη διατύπωση και σύμφωνες με το πνεύμα των ασκήσεων της τράπεζας θεμάτων. Το λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα ποίημα του Κ.Παλαμά, ‘’το ταξίδι΄’’, το οποίο και ως προς τη γλώσσα και προς το νόημα δεν έχει κάποιο βαθμό δυσκολίας.

Το θέμα Δ, πέρα από το γεγονός ότι αφορά μια ενότητα που θεωρείται αναμενόμενη (Ταξίδια, τουρισμός, ψυχική εκτόνωση του ανθρώπου) αφήνει το περιθώριο της προσωπικής τοποθέτησης του μαθητή , διευκολύνοντάς τον στο να αποφύγει τυποποιημένες τοποθετήσεις», σύμφωνα με την κυρία Ειρήνη Σαραντίτη από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα Α

Στο κείμενο επισημαίνεται η σημασία του ταξιδιού στη ζωή του ανθρώπου. Τα ταξίδια προσφέρουν στον άνθρωπο εμπειρίες καλλιεργώντας τον πνευματικά και ψυχικά καθώς αποτελούν τρόπο ψυχικής και σωματικής ευεξίας. Με τα ταξίδια ο άνθρωπος αντισταθμίζει την ψυχοφθόρα και καταπιεστική καθημερινότητα, αντλώντας ηρεμία και ευχαρίστηση. Κατακτά την αυτογνωσία κερδίζοντας εμπειρίες και αναμνήσεις, εκτονώνεται και εξελίσσεται. Τέλος, ο ταξιδιώτης έρχεται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς ,μορφώνεται, ανοίγει το πνεύμα του και αποκτά διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Θέμα Β1

1β, 2β, 3α, 4α, 5γ

Θέμα Β2

Α. α. Η πρόθεση της συντάκτριας στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου είναι να πείσει τους αναγνώστες για την αξία των ταξιδιών στη ζωή των ανθρώπων προκειμένου να τα εντάξουν στον χρόνο τους. Η πρόθεσή της αυτή εξυπηρετείται οργανώνοντας την σκέψη της με την μέθοδο της αιτιολόγησης παραθέτοντάς τα επιχειρήματά της (Κι αυτό, γιατί τα ταξίδια… και τελικά να ευτυχήσει).

Β. έτσι ώστε : αποτέλεσμα

αν και: αντίθεση - εναντίωση

ή: διάζευξη

καθώς και: προσθήκη

συμπερασματικά: συμπέρασμα

Θέμα Β3

Ο βιωματικός χαρακτήρας του κειμένου αναδεικνύεται από τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Α) α’ ενικό πρόσωπο (πηγαίνω, συλλογίζουμαι) , το οποίο προσδίδει προσωπικό και υποκειμενικό τόνο στην αφήγηση. Β) αφήγηση προσωπικών εμπειριών και περιγραφή εικόνων που αντίκρυσε (Φτάσαμε στις Θήβες), φωτίζοντας έτσι τις προσωπικές σκέψεις και τα συναισθήματα του. Γ) α’ πληθυντικό πρόσωπο που αποτυπώνει το συλλογικό βίωμα του αφηγητή με τους υπόλοιπους συνταξιδιώτες του (Μπαίνουμε, κοντά μας).

Θέμα Γ

Το ποιητικό υποκείμενο επιθυμεί να ταξιδέψει προκειμένου να φύγει από το συναισθηματικό αδιέξοδο που βιώνει. Ειδικότερα, μιλώντας σε α’ ενικό πρόσωπο (να νιώθω) και με εξομολογητική διάθεση αποκαλύπτει τον συναισθηματικό του κόσμο. Η παρομοίωση (σα θηλιά το λαιμό) αποτυπώνει την αίσθηση της ασφυξίας, καθώς ο καημός τον πνίγει σαν θηλιά. Επιθυμεί ένα ατελείωτο ταξίδι χωρίς καμία κοινωνική επαφή ώστε να μην αισθάνεται και να μη σκέφτεται τίποτα που μπορεί να τον πληγώσει ή να τον προδώσει (ψυχή να μη βρίσκω.. και βουβό). Με τη χρήση των απαισιόδοξων εικόνων και του ασύνδετου σχήματος (πλατιά ερημιά, κλεισμένα τα σπίτια, τα τζάκια σβησμένα…) αποκαλύπτει τη συναισθηματική του φόρτιση και αισθητοποιεί την επιθυμία του για λύτρωση από τη ματαίωση των ονείρων του. Ελπίζει να βρεθεί σε ένα μέρος μακριά από το άτομο που τον πλήγωσε στο οποίο απευθύνεται σε β’ πρόσωπο και σε χρόνο μέλλοντα (δεν θα ‘χω …από σε να χαθώ) εκφράζοντας την ανάγκη του να απομακρυνθεί από την πηγή της απογοήτευσής του.

Η συναισθηματική κατάσταση του ποιητικού υποκειμένου επιβάλλει τη φυγή από την πραγματικότητα που βιώνει. Η λύση που σκέφτεται είναι ένα ταξίδι μακριά από όλους και από όλα. Αν ήμουν στη θέση του ενδεχομένως να επέλεγα να ταξιδέψω με σκοπό να ξεχαστώ και να περάσω χρόνο με τον εαυτό μου. Ωστόσο, ξέρω ότι η λύση στα προβλήματα δεν βρίσκεται στην φυγή, για αυτό, αφού έπαιρνα χρόνο, θα αντιμετώπιζα την κατάσταση κατάματα.

Στην προσωπική άποψη κάθε μαθητής μπορεί να διατυπώσει τη δική του στάση με επαρκή τεκμηρίωση.

Επιπλέον κειμενικοί δείκτες:

Μεταφορές: μου σφίγγει ο καημός

Επανάληψη: να τραβώ, να τραβώ

Σημεία στίξης: να χαθώ!

Θέμα Δ

Ε.Π: ΑΡΘΡΟ

- Τίτλος

- Αναφορική λειτουργία της γλώσσας

Ενδεικτικός τίτλος: Η θεραπευτική δύναμη των «ταξιδιών»

Ενδεικτική αφόρμηση από επικαιρική αναφορά στην καλοκαιρινή περίοδο που ακολουθεί μετά το πέρας των εξετάσεων, στις διακοπές και στα ταξίδια.

Α’ Ζητούμενο: αναμένεται ο μαθητής να διατυπώσει τη συμφωνία του με την άποψη της αρθρογράφου, καθώς:

- τα ταξίδια αποτελούν μοναδικές εμπειρίες με ανεκτίμητη πνευματική, ψυχική και κοινωνική προσφορά στον ταξιδιώτη.

Ειδικότερα:

προσφέρουν τη δυνατότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον και τις ομορφιές κάθε τόπου. αποτελούν ευκαιρία ψυχικής εκτόνωσης και αναζωογόνησης μέσω της αλλαγής παραστάσεων, φυγής από την καθημερινότητα και αποβολής του άγχους που δημιουργεί ο πιεστικός , σύγχρονος τρόπος ζωής. συμβάλλουν στη σωματική ευεξία του ταξιδιώτη καθώς επιτρέπουν την ξεκούραση και την αναπλήρωση σωματικών δυνάμεων ή και την ικανοποίηση από τη σωματική άσκηση. ενισχύουν την κοινωνικοποίηση μέσω της αλληλεπίδρασης, της σύναψης σχέσεων με άλλους ανθρώπους αλλά και της ενίσχυσης των δεσμών με τα οικεία πρόσωπα. συμβάλλουν στην επαφή και γνωριμία με τα πολιτισμικά επιτεύγματα κάθε λαού, την ιστορία, τα μνημεία και τις παραδόσεις του. Αποτελούν δηλαδή παράγοντα διεύρυνσης των πνευματικών οριζόντων. συντελούν στην υπέρβαση των προκαταλήψεων και των ρατσιστικών στερεοτύπων και στην καλλιέργεια του σεβασμού και της αποδοχής του άλλου.

Β’ Ζητούμενο: ο μαθητής αναμένεται να υποστηρίξει όποια άποψη θεωρεί ενδεδειγμένη φτάνει να είναι τεκμηριωμένη και αξιολογούνται θετικά οι διατυπώσεις που αποτυπώνουν την προσωπική του θέση («κατά τη γνώμη μου», χρήση α΄ ρηματικού προσώπου)

πιο συγκεκριμένα:

αναφορά στον αθλητισμό και γενικότερα στην σωματική εκγύμναση που οδηγούν στη σωματική ευεξία και στη χαρά της συμμετοχής αποφορτίζοντας το άτομο. αναφορά στην ενασχόληση με την Τέχνη και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες που διευρύνουν και καλλιεργούν μια ευρύτερη αισθητική αντίληψη διεγείροντας τον νου και το συναίσθημα. αναφορά στην ανάγνωση βιβλίων που επιτρέπει στους ανθρώπους να ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, να διευρύνουν τους ορίζοντες και τη φαντασία τους, να ηρεμούν και να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα. αναφορά στην επαφή με το φυσικό περιβάλλον και γενικότερα με τη φύση (περίπατοι, εκδρομές, περιβαλλοντικές δράσεις) που αποτελεί φορέα ψυχικής ισορροπίας και ηρεμίας και υποδεικνύει το μέτρο και την αρμονία. αναφορά στον ερασιτεχνισμό, δηλαδή στην ενασχόληση με άλλες δημιουργικές δραστηριότητες όπως π.χ. κατασκευές, μοντελισμός κ.ά. που δίνουν διέξοδο στη φαντασία και την επινοητικότητα. χρόνος για ενδοσκόπηση και αυτοκριτική που συμβάλλουν στην αυτοβελτίωση και στη συμφιλίωση του ανθρώπου με τον εαυτό του. καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας με τους άλλους που επιτρέπει την ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων ως αντίδοτο της μοναξιάς και της αλλοτρίωσης.

Τα ταξίδια, ως τρόπος ψυχικής εκτόνωσης και αναζωογόνησης ήταν το σημερινό θέμα των Πανελλαδικών κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τα κείμενα πάνω στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας», του Νίκου Καζαντζάκη, στο οποίο είχε διατηρηθεί η γλωσσική ιδιοτυπία του κειμένου, το ποίημα «Το ταξίδι» του Κωστή Παλαμά και ένα κείμενο της Ηλέκτρας Χατζηδημητρίου, από το διαδίκτυο (12-08-2016), ελαφρώς διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 350-400 λέξεων, που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου τους σχετικά με τους τρόπους που επιλέγουν, για να αναζητήσουν την προσωπική σας ηρεμία και ισορροπία.

Όσον αφορά στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), την Τρίτη 4 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας). Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου και έτσι, οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής:

Την 1η Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 3 έως και τις 17 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας, με ενδιάμεσο κενό, λόγω των Ευρωεκλογών, μεταξύ 5 και 11 Ιουνίου.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

Ειδικά μαθήματα και πρακτική δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου 2024. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου.

