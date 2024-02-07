Λογαριασμός
My Style Rocks: Το vinyl σε πρώτο πλάνο - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Ήρθε η ώρα της πρώτης δοκιμασίας για τις νέες fashionistas του My Style Rocks που σήμερα καλούνται να δημιουργήσουν ένα outfit στο οποίο θα κυριαρχεί το vinyl.

Θα καταφέρουν να κινηθούν εντός θέματος ή θα παρασυρθούν από υλικά τα οποία μοιάζουν αλλά δεν είναι vinyl;

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς αναγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία σε ένα look όμως δεν μπορούν να παραβλέψουν τα λάθη τα οποία πολλές φορές επισκιάζουν τη συνολική προσπάθεια.

Σε ποια διαγωνιζόμενη θα αφιερώσει τραγούδι με… νόημα ο Λάκης Γαβαλάς;

Τελικά η βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζόμενων είναι αντικειμενική ή έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα;

