Βαριές κουβέντες ξεστόμισαν στο τελευταίο επεισόδιο Ασημίνα Χατζηανδρέου και Κατερίνα Δαλάκα. Οι δύο συναθλήτριες και φίλες έχουν μια κοινή πορεία στο φετινό αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι, ωστόσο φαίνεται ότι η μεταξύ τους σχέση δεν είναι καθόλα ρόδινη.

Η Ασημίνα παραπονέθηκε ξανά στην ομάδα της, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, για το γεγονός ότι η ίδια είναι πάντα έτοιμη να θυσιάσει το προσωπικό της όφελος και τα στατιστικά της, προκειμένουν να βοηθήσει την ομάδα.

Δεν βλέπει όμως να ισχύει το ίδιο από την πλευρά της Κατερίνας. Από την άλλη η Κατερίνα στην προσπάθειά της να αντικρούσει την επίθεση αυτή, άφησε να εννοηθεί ότι η Ασημίνα λέει ψέματα. Η ρήξη φάνηκε να είναι αρκετά βαθιά όταν η Ασημίνα είπε σε προσωπική της συνέντευξη ότι κάποιοι βλέπουν γύρω τους εχθρούς, επειδή τους "καταπίνει" το παιχνίδι.

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν σε όσα είχε αναφέρει ο Χρήστος Βολικάκης πριν αποχωρήσει από το παιχνίδι, και που δεν διαψεύστηκαν με σαφήνεια...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.