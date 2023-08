Cillian Murphy: Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Oppenheimer» εξηγεί γιατί δεν ακολούθησε μουσική καριέρα

Ο Κίλιαν Μέρφι είπε ότι δεν ακολούθησε μουσική καριέρα επειδή δεν πίστευε ότι ήταν «αρκετά καλός». Σε συνέντευξη του στο NME, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Oppenheimer» μίλησε για την αγάπη του για τον Frank Zappa και τους Beatles. Έχοντας ως πηγή έμπνευσης τους Beatles, ο Μέρφι και ο αδελφός του, δημιούργησαν ακόμη και το δικό τους συγκρότημα: The Sons of Mr Green Genes, που πήρε το όνομά του από μια μελωδία του Zappa από το άλμπουμ του 1969 «Hot Rats».

"I like to do one thing quite well": Cillian Murphy explains why he didn't pursue a music career https://t.co/eyeIK0yYtR