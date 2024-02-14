Ο Κίλιαν Μέρφι αποκάλυψε ποια από τις προηγούμενες ταινίες του δεν του αρέσει τόσο πολύ.

Ο πρωταγωνιστής της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Oppenheimer» έχει συμμετάσχει σε επιτυχημένα κινηματογραφικά έργα, μεταξύ άλλων τα φιλμ, A Quiet Place Part II και Dunkirk.

Σε συνέντευξή του στο GQ, ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε για έναν από τους λιγότερο γνωστούς ρόλους του, στην ταινία «Red Eye» του 2005, στην οποία υποδύθηκε τον χαρισματικό δολοφόνο Τζάκσον Ρίπνερ με συμπρωταγωνίστρια τη Ρέιτσελ ΜακΆνταμς.

«Λατρεύω τη Ρέιτσελ ΜακΆνταμς και διασκεδάσαμε στα γυρίσματα» είπε ο Ιρλανδός ηθοποιός. «Αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλή ταινία. Είναι μια καλή ταινία B» υποστήριξε.

Cillian Murphy will start filming his next movie, Steve, in the Spring—an adaptation of the novel Shy by his friend Max Porter, about 24 hours in the life of a head teacher at a last-chance reform schoolhttps://t.co/K7c2ZaOjcf — GQ Magazine (@GQMagazine) February 13, 2024

Εξηγώντας γιατί επέλεξε να συμμετάσχει στο φιλμ, ο Κίλιαν Μέρφι είπε: «Νομίζω ότι είναι η δυαδικότητα. Γι' αυτό ήθελα να το παίξω. Αυτά τα δύο πράγματα. Ο ωραίος και ο κακός σε ένα». «Ο μόνος λόγος που μου άρεσε είναι ότι μπορούσες να κάνεις αυτό» ανέφερε.

Στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Γουές Κρέιβεν, ο Τζάκσον απαγάγει τον πατέρα (Μπράιαν Κοξ) διευθύντριας ξενοδοχείου (Μακ Άνταμς) προκειμένου να τον βοηθήσει στην αποστολή του να δολοφονήσει τον επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Μιλώντας επίσης στο GQ για τα γυρίσματα της ταινίας «Red Eye», η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς θυμήθηκε την καλή συνεργασία με τον Κίλιαν Μέρφι.

«Λένε ότι οι ωραιότεροι άνθρωποι μερικές φορές υποδύονται τους καλύτερους κακούς» είπε. «Ακούγαμε μουσική και λύναμε σταυρόλεξο, το οποίο έφερνε κάθε μέρα και με άφηνε ευγενικά να πετάγομαι... Νομίζω ότι η νούμερο ένα ερώτηση που είχα για τον Κίλιαν τότε ήταν αν φορούσε ή δεν φορούσε φακούς επαφής» πρόσθεσε η ηθοποιός.

