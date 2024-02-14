Ο Μονομάχος: Η τελική μονομαχία έχει άρωμα γυναίκας - Δείτε το trailer

Η Ευγενία Βελή ανεβαίνει για ακόμα ένα απόγευμα στην αρένα του Μονομάχου, με στόχο να εξοντώσει τη μία και μοναδική αντίπαλο που έχει μείνει ενεργή. Ωστόσο, η Ευγενία έχει ένα πλεονέκτημα: τη βοήθεια του 75% που αν δεν την χρησιμοποιήσει και κερδίσει την Κική, θα φύγει με 14.130 ευρώ! Ποια από τις δύο θα υπερισχύσει;

Δείτε το trailer:

Ο Παναγιώτης Ταμπάκης, προγραμματιστής συστημάτων, είναι ο νέος Μονομάχος και ήθελε πολύ να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ξεκινάει με πολύ ρίσκο και χωρίς να πάρει καμία βοήθεια, χάνει στην 3η ερώτηση μοιράζοντας σε 78 αντιπάλους τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει. Ένας ακόμα τυχερός που χρίζεται... Μονομάχος είναι ο Ιωάννης Παΐσιος από τη θέση 33. Ο Ιωάννης, εκπαιδευτής σκύλων, είναι αποφασισμένος να «κοκκινίσει» το πλατό και να φύγει ως ένας ακόμα νικητής. Όμως χρησιμοποιεί άσκοπα τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του...

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.