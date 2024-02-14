Δύσκολη η σημερινή μαγειρική αναμέτρηση στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με αμέτρητα υλικά, πολλές παρασκευές και δύσκολες συνταγές. Ο Μάρκος υποδέχεται με τρελή όρεξη για πειράγματα, τις προηγούμενες νικήτριες, τη Βασιλική με τη μητέρα της Μαρία αλλά και τις δύο νέες παίκτριες με τις οποίες θα αναμετρηθούν, τη Βάσω και τη Λία.

Η Βασιλική και η Μαρία με τις σαφείς οδηγίες της κατάφεραν να βγάλουν εκτός παιχνιδιού τους αντιπάλους τους στο προηγούμενο επεισόδιο. Γνωρίζοντας καλύτερα τα κατατόπια και με περισσότερο πείσμα για τη νίκη, μαγειρεύουν «ρολάκια μελιτζάνας με κοτόπουλο». Θα καταφέρει η Βασιλική να αναφωνήσει ξανά «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»;

Η Βάσω και η Λία είναι τραγουδίστριες, δηλώνουν πολύ δεμένες σαν ομάδα και πως ήρθαν για να μείνουν. Η Βάσω μπαίνει στην κουζίνα και ο στόχος είναι να μαγειρέψουν «μπέργκερ με κοτόπουλο πανέ και τηγανητές γλυκοπατάτες», στη συλλογή υλικών όμως, τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά και οι ελλείψεις είναι το λιγότερο… σημαντικές. Πόσο θα τους κοστίσει αυτό στην εκτέλεση της συνταγής αλλά και στο στήσιμο του πιάτου;

Ο Έκτορας δεν μένει ικανοποιημένος από τα πιάτα των δύο ζευγαριών. Πρέπει όμως να αποφασίσει ποιο αξίζει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

