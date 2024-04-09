Charles Fox: Ο Αμερικανός συνθέτης λέει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τον τρομάζει

Ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδοποιός, Τσαρλς Φοξ, είπε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορούσε ποτέ να αντιγράψει τις αυθεντίες της μουσικής επειδή προέρχεται «από την καρδιά τους».

Ο μουσικός, ο οποίος έγραψε το τραγούδι «Killing Me Softly With His Song» που κέρδισε Grammy το 1973 εμφανίστηκε στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες, όπου τιμήθηκε με αστέρι στην κατηγορία ηχογράφησης - μαζί με τους σταρ της μουσικής Πολ Γουίλιαμς και Νταϊάν Γουόρεν.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Τσαρλς Φοξ συνέθεσε μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Barbarella, Nine To Five και Goodbye Columbus, και τα θεματικά τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ άλλων Happy Days, Laverne & Shirley και Wonder Woman.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη με τρομάζει, δεν μου αρέσει καθόλου» δήλωσε ο Τσαρλς Φοξ σε εκπροσώπους των ΜΜΕ μετά την τελετή.

«Ως εκπαιδευμένος μουσικός, θα μπορούσα να γράψω μουσική για να ακούγομαι σαν τον Μπαχ, τον Μπετόβεν, τον Μότσαρτ ή τον Στραβίνσκι, αυτό είναι απλώς εκπαίδευση, μαθαίνεις την τέχνη» εκτίμησε.

Charles Fox's star is revealed on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/KMybCPYomD — Variety (@Variety) April 6, 2024

«Αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ αντίγραφο καμίας από αυτές τις αυθεντίες γιατί προήλθε αρχικά από αυτούς, από τις καρδιές τους και μετά ο κόσμος κινείται. Και αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να παράγει μουσική που ακούγεται σαν κάτι άλλο, ποιος νοιάζεται, ποιος τη χρειάζεται. Δώσε μου κάποιον που έχει αληθινή καρδιά, που γράφει όσα δεν έχουν γραφτεί. Αυτό είναι το συναίσθημά μου» υπογράμμισε.

Ο Φοξ είπε ότι δεν ξέρει πού θα πάει η Τεχνητή Νοημοσύνη σημειώνοντας «κανείς από εμάς δεν ξέρει».

«Οι άνθρωποι με ρωτούν, θα πήγαινα σε μια συναυλία μόνο με Τεχνητή Νοημοσύνη - δεν με ενδιαφέρει αυτό» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

