Στις 16 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το πρώτο μέρος της τρίτης σεζόν του «Bridgerton», της αμερικανικής δραματικής σειράς που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Julia Quinn, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία από την πρεμιέρα της στην πλατφόρμα.

Εκεί, λοιπόν, θα δούμε την ιστορία της ερωτικής σχέσης μεταξύ της Penelope Featherington και του Colin Bridgerton. Κάποιες «πικάντικες» σκηνές αναμένεται να αφηγηθούν την ιστορία του ειδυλλίου.

Ωστόσο, μία από τις πρωταγωνίστριες έχει υποβάλει ένα περίεργο αίτημα στον παραγωγό της σειράς. Πρόκειται για τη Nicola Coughlan, η οποία υποδύεται τη Penelope στο «Bridgerton». Η Ιρλανδή ηθοποιός φέρεται να ζήτησε να υπάρχουν λιγότερες σκηνές στη σειρά, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν οι γονείς της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο ραδιόφωνο, η Coughlan εξήγησε τον λόγο του αιτήματός της. Σύμφωνα με την ίδια, μεγάλωσε σε καθολική οικογένεια και γι' αυτό ζήτησε μια εναλλακτική εκδοχή για όλους τους τηλεθεατές. Η ηθοποιός δεν αναφέρεται μόνο στις σκηνές σεξ, αλλά και στη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε κάποια επεισόδια της σειράς.

Επιπλέον, η ίδια αποκάλυψε ότι πρόκειται για όρο που τέθηκε στο συμβόλαιό της: «Είναι κυριολεκτικά γραμμένο στο συμβόλαιό μου. Ο κόσμος νομίζει ότι αστειεύομαι... ».

Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε, επίσης, την αντίδραση της μητέρας της όταν είδε για πρώτη φορά τη σειρά. «Δεν περίμενα να είναι τόσο τολμηρή», της είπε, ενώ η ηθοποιός συμπλήρωσε: «Τώρα βρίσκει τη σειρά φανταστική και ξεκαρδιστική».

Η τρίτη σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαΐου στο Netflix. Ωστόσο, χωρίζεται σε δύο μέρη, οπότε το δεύτερο μέρος θα προβληθεί στις 13 Ιουνίου.



