Η Μουγγή Καμπάνα, του Θανάση Τριαρίδη στο Θέατρο Μπέλλος

Η ομάδα RODEZ παρουσιάζει, στο Θέατρο Μπέλλος, το έργο του Θανάση Τριαρίδη, «Η Μουγγή Καμπάνα», σε σκηνοθεσία Μάριου Κρητικόπουλου και Πάνου Αποστολόπουλου. Σε μια απέραντη έρημη πολιτεία στέκεται μια αλλόκοτη εκκλησία με μια τεράστια, ακόμη πιο αλλόκοτη, σκοτεινή καμπάνα που έχει το χρώμα του σκοτωμένου αίματος. Όσο κι αν τραβάς τη γλώσσα της κανένας ήχος δεν βγαίνει πια. Όλα ξεκίνησαν το 1191 μετά τον Χριστό, κι ακόμα συνεχίζουν. Το χωριό της Ευλογιάς ήταν για αιώνες ο «Παράδεισος», όμως μια γενοκτονία, που βρίσκει ένοχους τους κατοίκους της, κάνει το Στόμα του Θεού να πάψει. Το ξέσπασμα του λιμού που μετατρέπεται σε επιδημία είναι το μόνο που τους αναγκάζει να ψάξουν τον τρόπο για να επανορθώσουν και να επιστρέψουν στην εποχή της ευμάρειας. Άραγε τι θα πει δικαιοσύνη και τι αγάπη; Ένα έργο γραμμένο το 2003, με ζητήματα τόσο επίκαιρα που απασχολούν την κοινωνία μέχρι και σήμερα. Μια παράσταση με τέσσερις ηθοποιούς, συνεχώς επί σκηνής, με εργαλεία το σώμα τους και τη φωνή τους. Η μουσική είναι πρωτότυπη, επηρεασμένη από δημοτικά τραγούδια, μοιρολόγια και εκκλησιαστικούς ύμνους.

Παίζουν: Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο), 5€ (ατέλεια). Προπώληση: more.com

Θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0322 9889

Φεστιβάλ της Άνοιξης: Ο Winfried Bönig στο Μέγαρο

Για μια ακόμη χρονιά, στο Φεστιβάλ της Άνοιξης που πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 20 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τo επιβλητικό εκκλησιαστικό όργανο της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης γίνεται πόλος έλξης για διεθνούς φήμης ευρωπαίους οργανίστες. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει, την Τρίτη 9 Απριλίου στις 8:30 το βράδυ, τον Winfried Bönig. Στο ένα και μοναδικό ρεσιτάλ που θα δώσει στο πλαίσιο της μεγάλης εαρινής γιορτής των τεχνών του Μεγάρου, ο διακεκριμένος οργανίστας του καθεδρικού ναού της Κολωνίας θα παρουσιάσει πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και μεταγραφές για εκκλησιαστικό όργανο που φέρουν την υπογραφή σπουδαίων μουσουργών, ενώ, στο τέλος της βραδιάς, επιφυλάσσει στους ακροατές μια έκπληξη: έναν εντυπωσιακό αυτοσχεδιασμό.

Τρίτη 9/4, 20:30

Εισιτήρια: 7,50 € (εκπτωτικό) , 10 €,15 € , 20 € , 25 € , 30 € , 35 €. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας 68, τηλέφωνο: 2107282000

Θυμήσου, Σώμα…: Το «ταξίδι» της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος στην γκαλερί Kalfayan

Η έκθεση «Θυμήσου, Σώμα…» στην Kalfayan Galleries, είναι μια πολυπρισματική μελέτη της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Έχοντας ως αφετηρία το ομότιτλο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη**, η έκθεση, στην Kalfayan Galleries, παρουσιάζει μεταξύ άλλων έργα των: Lynda Benglis, Γεώργιου Μπουζιάνη, Κωνσταντίνου Δημητριάδη, Dorothy Iannone, Kalos & Klio, Yves Klein, Tracey Emin, Εδουάρδου Σακαγιάν, Lucas Samaras, Takis, Πάνου Τσαγκάρη, Γιάννη Τσαρούχη και Raed Yassin. Η έκθεση «Θυμήσου, Σώμα…» φιλοδοξεί να αναδείξει τη δυναμική της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος δημιουργώντας έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ διαφορετικών εικαστικών μέσων (ζωγραφική, γλυπτική, σχέδιο, φωτογραφία κ.α.) και εικονογραφώντας ένα ταξίδι από τη δεκαετία του 1920 στο σήμερα.

Εγκαίνια: Τρίτη, 9 Απριλίου 2024, 18.00 – 21.00

Διάρκεια Έκθεσης: 9 Απριλίου – 2 Μαίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 19:00. Σάββατο: 11:00–15:00

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα. Tηλ: +30 2310 225523, +30 2310 231187

