Η Σελίν Ντιόν λέει ότι το νέο της ντοκιμαντέρ θα περιγράφει λεπτομερώς τη ζωή της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (Stiff Person-SPS) και την επιστροφή της στις παραστάσεις.

Ενώ η καριέρα της Σελίν Ντιόν βρίσκεται σε «αναμονή» καθώς ζει με το σύνδρομο Stiff Person, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, η ίδια καταγράφει το ταξίδι της σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «I Am: Celine Dion» και παραμένει αισιόδοξη ότι μια μέρα θα μπορέσει να ανέβει ξανά στη σκηνή.

«Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μια τέτοια πρόκληση για μένα, το ταξίδι από την ανακάλυψη της πάθησής μου μέχρι να μάθω πώς να ζω με αυτήν και να τη διαχειρίζομαι, αλλά να μην την αφήνω να με καθορίζει», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram. «Καθώς συνεχίζεται ο δρόμος για την επανέναρξη της καριέρας μου στις παραστάσεις, συνειδητοποίησα πόσο μου έχει λείψει, το να μπορώ να βλέπω τους θαυμαστές μου».

Η ίδια ανέφερε ότι ήθελε να καταγράψει αυτό το κομμάτι της ζωής της μέσα από το ντοκιμαντέρ της, «για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για αυτή την ‘’άγνωστή’’ πάθηση και να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα υγείας».

Η Ντιόν ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι παίρνει «άδεια» από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να επικεντρωθεί στην υγεία της, μετά την αποκάλυψη της διάγνωσης του συνδρόμου του δύσκαμπτου ατόμου. Τότε, είπε ότι η πάθηση δεν της επέτρεπε να τραγουδάει με τον τρόπο που έχει συνηθίσει.



Ενώ κυκλοφόρησε νέα μουσική και εμφανίστηκε σε μια ταινία απέναντι από την Priyanka Chopra πέρυσι, μια πηγή από το περιβάλλον της Dion δήλωσε στο CNN στα τέλη Μαΐου ότι «πιθανότατα δεν θα ξανακάνει περιοδεία».

Το Stiff Person Syndrome (SPS) χαρακτηρίζεται από κορμική δυσκαμψία, η οποία επεκτείνεται στα κεντρομελικά σημεία των μυών. Οι πάσχοντες προσλαμβάνουν λορδωτή ή κυφωσκολιωτική θέση κατά τη βάδιση.

Κατά τα αρχικά στάδια οι ασθενείς εμφανίζουν άλγη στη ράχη και την οσφύ (η περιοχή της ράχης μεταξύ του θώρακα και των γλουτών), διαταραχές ύπνου και αίσθημα αιφνίδιας κόπωσης, επιδεινούμενα κατά την έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η βάδιση του ασθενούς καθίσταται σταδιακώς δυσχερέστερη και αδύνατη στα τελικά στάδια και παράλληλα εμφανίζονται διαταραχές της κατάποσης, της φώνησης και επώδυνες μυϊκές συσπάσεις.

«Κάνει τα πάντα για να αναρρώσει», δήλωσε πρόσφατα η αδερφή της Ντιόν, Claudette. «Είναι μια δυνατή γυναίκα».

Καταγράφοντας πάνω από ένα χρόνο από τη ζωή της διάσημης τραγουδίστριας, συμπεριλαμβανομένων «πρωτόγνωρων» ιδιωτικών στιγμών, το ντοκιμαντέρ θα είναι, σίγουρα, συγκλονιστικό. Το «I Am: Celine Dion» θα σκηνοθετηθεί από τη βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτιδα, Irene Taylor, και θα προβάλλεται στο Prime Video.



