Josh O’Connor: Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Challengers» αποκαλύπτεται…

Ήταν 2017, όταν ο κόσμος είχε αρχίσει να γνωρίζει τον Josh O’Connor, τον πρωταγωνιστή του God’s Own Country, μιας ρομαντικής ταινίας, σε σκηνοθεσία Francis Lee που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance και έλαβε εκρηκτική ανταπόκριση από τους κριτικούς. Γεννημένος το 1990, ο Josh O’Connor έγινε γνωστός σταδιακά, σχεδόν πολύ αργά για τα σημερινά δεδομένα: πρώτα έλαβε θεατρική εκπαίδευση και μια σειρά από μικρότερους ρόλους σε βρετανικές και αμερικανικές παραγωγές όπως το Doctor Who (2013), Peaky Blinders (2014) και Cinderella (2015). Τώρα, παίζει στο La Chimera της Alice Rorwacher και το Challengers, σε σκηνοθεσία Luca Guadagnino μαζί με τηZendaya.

Μια καλή αρχή

Σιγά σιγά, με μια σειρά από έξυπνες επιλογές και χωρίς να φοβάται να υποδυθεί δύσκολους ή αντιπαθητικούς ρόλους, έχει χτίσει μια εξαιρετική φήμη, ακόμη και μεταξύ των συναδέλφων του. Ο Francis Lee τον αποκάλεσε «έναν σπάνιο ερμηνευτή, έναν ταπεινό χαμαιλέοντα» και η Olivia Colman είπε: «Ευθραυστότητα, ευφυΐα, δύναμη, αμφιβολία: όλα υπάρχουν σε ένα δευτερόλεπτο μαζί του».

Το 2019, πήρε τον ρόλο που τον έκανε τελικά «γνωστό» ηθοποιό: αυτόν του τότε πρίγκιπα Καρόλου στην τρίτη και τέταρτη σεζόν της σειράς «The Crown». Ο Κάρολος, που απεικονίζεται σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, την ατυχή σχέση με την υπέροχη και μελαγχολική Νταϊάνα της Emma Corrin, καταδικασμένη από την αρχή, κατάφερε να βγει αντιπαθητικός αλλά και εύθραυστος, διχασμένος ανάμεσα σε δύο γυναίκες, αλλά και σε δύο ορμές (αυτή της οικογένειάς του και αυτή της θέλησής του) που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση, και περιμένει ένα πράγμα, τη στέψη που θα έρθει 40 ολόκληρα χρόνια αργότερα.

Ο Josh O’Connor και ο ιταλικός κινηματογράφος

Άλλο ένα βήμα μπροστά: η δεύτερη εμφάνιση (αυτή τη φορά στο διαγωνιστικό τμήμα και όχι “απλώς” για πρεμιέρα) στο Φεστιβάλ Καννών για την ιταλογαλλική παραγωγή La chimera. Σε σκηνοθεσία της Alice Rohrwacher, η ταινία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980 και αφηγείται την ιστορία των λεγόμενων “επιδρομέων τάφων” και της νεαρής Αγγλίδας αρχαιολόγου που εμπλέκεται στο παράνομο εμπόριο των ευρημάτων. Εκτός από τον O’Connor, στο cast συμμετέχουν επίσης οι Carol Duarte, Isabella Rossellini και Alba Rohrwacher. Κυκλοφόρησε και αγαπήθηκε στην Ιταλία, τώρα η ταινία κυκλοφορεί και διεθνώς. Όπως της αξίζει!

Το στυλ του

Το προσωπικό του στυλ φαίνεται να ταιριάζει πολύ με την επιλογή της δουλειάς του. Θα μπορούσαμε σχεδόν να πούμε ότι τον ανακάλυψε ο δημιουργικός διευθυντής της Loewe, Jonathan Anderson. Η συνεργασία με τον ισπανικό οίκο μόδας ξεκίνησε στα τέλη του 2017, αποδείχθηκε ιδιαίτερα καρποφόρα και δεν έχει σταματήσει ποτέ. Οι δυο τους έχουν γίνει φίλοι και οι εικασίες για το τι θα φορέσει ο πρωταγωνιστής στις Κάννες είναι πολλές: πιθανότατα θα είναι κάτι που δεν περνάει από το μυαλό του Βορειοϊρλανδού δημιουργού, όπως ακριβώς συνέβη στις Χρυσές Σφαίρες και όπως συνέβη όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην εκδήλωση, το 2021 για την Mothering Sunday. Το ροζ κοστούμι του έχει εμπνεύσει περισσότερους από έναν τίτλους. Και για καλό λόγο: Ο Josh φοράει τα ρούχα Loewe με φυσικότητα και σπάνια άνεση.

Τα χόμπι του

Ο ηθοποιός τείνει να μη μιλάει για την προσωπική του ζωή. Γι’ αυτό είναι πιο ομιλητικός όταν πρόκειται για τις πολιτικές του απόψεις, τις δραστηριότητες και τα χόμπι του. Σε αυτά περιλαμβάνονται η φωτογραφία και το σχέδιο. Εν ολίγοις, πρόκειται για έναν ντροπαλό, γοητευτικό και διακριτικό σούπερ σταρ που χρησιμοποιεί το προφίλ του στο Instagram ως χαρτοφυλάκιο για τις φωτογραφίες του.

Εκεί, μπορούμε να ανακαλύψουμε περισσότερα πράγματα γι’ αυτόν για να θαυμάσουμε την καλλιτεχνική του ευαισθησία και, με λίγη φαντασία, να μαντέψουμε τις κινήσεις και το υπόβαθρο των πολύ επιλεγμένων έργων του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.