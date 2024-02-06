Η Κάρα Ντελεβίν θα κάνει ντεμπούτο στη θεατρική σκηνή καθώς θα ενταχθεί στο καστ του μιούζικαλ «Cabaret» σε θέατρο στο West End του Λονδίνου.

Η Αγγλίδα ηθοποιός και μοντέλο θα ενσαρκώνει τον ρόλο της Σάλι Μπόουλς στην παράσταση από τις 11 Μαρτίου.

Η Ντελεβίν θα εμφανιστεί στο πλευρό του πολυβραβευμένου ηθοποιού Λιουκ Τρεντγουέι, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Εμσί.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον ενθουσιασμό μου που επιστρέφω στην πατρίδα για να κάνω το ντεμπούτο μου στη σκηνή σε έναν τόσο εμβληματικό ρόλο» είπε η Κάρα Ντελεβίν.

«Ανυπομονώ να συμμετάσχω σε αυτό το σπουδαίο καστ και παραγωγή» πρόσθεσε.

Cabaret: Model Cara Delevingne to make West End debut in Cabaret musical https://t.co/PvgYpxYsRl — BBC News (UK) (@BBCNews) February 5, 2024

Για τις ανάγκες του μιούζικαλ το Playhouse Theatre της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου μεταμορφώνεται στο Kit Kat Club στο Βερολίνο πριν από την πτώση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.

Η Ντελεβίν έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη της θεατρική παράσταση.

Πρωταγωνίστησε στο παρελθόν στην κινηματογραφική μεταφορά του 2012 της «Anna Karenina» και στη σειρά «Only Murders in the Building».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

