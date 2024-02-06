Σεμπάστιαν, από την ομάδα Nova Melancholia στο ΠΛΥΦΑ

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσίασή της τον Μάιο του 2023, η παράσταση «Σεμπάστιαν» από την ομάδα Nova Melancholia σε σκηνοθεσία Βασίλη Νούλα, επανέρχεται για έξι παραστάσεις στο Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ από 6 Φεβρουαρίου 2024. Από το σκηνοθετικό σημείωμα: «Ο Σεβαστιανός είναι ένα πολυπρισματικό αρχέτυπο, ένα καλειδοσκόπιο, ένα άβαταρ επιθυμιών και διαθέσεων. Αναδιφώντας στην παράδοση του μαρτυρίου του Αγίου Σεβαστιανού, όπως αυτή αναδιατυπώνεται μέσα από την πυκνή εικονιστική αναπαράσταση στη Δυτική τέχνη από την πρώιμη Αναγέννηση και μετά, εστιάζουμε σε έννοιες / αισθήσεις / σύμβολα, που αγγίζουν τη δική μας ευαισθησία και το φαντασιακό».

Παίζουν: Χάρης Δούμουρας, Χριστίνα Καραγιάννη, Pierre Magendie, Νίκος Ντάσης, Χριστίνα Ράινχαρντ. Παραστάσεις: Τρίτη 06/02/24, Τετάρτη 07/02/24, Πέμπτη 08/02/24, Τρίτη 13/02/24, Τετάρτη 14/02/24, Πέμπτη 15/02/24 | 21:00

Εισιτήρια: 18€ κανονικό. 14€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ, συνοδός ΑμΕΑ, άνω των 65). Προπώληση: ticketservices.gr

ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα

«Μάσκες ή όταν ο συνθέτης παίζει θέατρο»: Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στο Θέατρο Τέχνης

Στο Α΄μέρος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου διευθύνει 25μελή Oρχήστρα Aναγεννησιακής Moυσικής. Θεατρική Σουίτα για ορχήστρα εποχής, συνθέσεις του Δημήτρη Παπαδημητρίου για θεατρικές παραστάσεις με έργα των Shakespeare, Goldoni, Moliere διασκευασμένες και επανεπεξεργασμένες για ορχήστρα παλαιάς μουσικής. Στο β’ μέρος η εξαιρετικά σημαντική Ελληνίδα πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα ερμηνεύει έργα για σόλο πιάνο που συνέθεσε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Δευτέρα 5/2 και Τρίτη 6/2, 21:00

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν – Σκηνή Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλάκα. Τηλέφωνα ταμείου: 2103222464, 2103236732

Ο Αριστομένης Κατσούλας «Εν σώματι» στο Μετς

Έργα που αποτυπώνουν τη γυναικεία έξαψη, τον έρωτα, την επαφή, ερωτικά γυμνά που χαρακτηρίζει η απλότητα, το άρτιο σχέδιο και η εξπρεσιονιστική γραφή, παρουσιάζει ο Αριστομένης Κατσούλας στην ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Εν σώματι», που εγκαινιάζεται την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Τεχνών Μετς, σε επιμέλεια Νιόβης Κρητικού. Στην έκθεσή του, ο καλλιτέχνης αναδεικνύει την ανθρώπινη μορφή με έντονη χειρονομία, ελευθεριακή θέαση και εκρηκτική διάθεση, που προκύπτει από τη χρωματική του παλέτα και την προσωπική του γραφή, που αποτυπώνει τον αισθησιασμό και την ευαισθησία των γυμνών σωμάτων.

Διάρκεια: 6-24 Φεβρουαρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 17.00-20.30 Τετάρτη, Σάββατο: 11.00-15.00

Κέντρο Τεχνών Μετς, Ευγενίου Βουλγάρεως 6

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.