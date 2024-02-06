Τι κι αν οι Μαχητές έμειναν με το παράπονο ότι στην πρώτη ασυλία αδικήθηκαν κατάφορα από στρατηγική αποχώρηση παικτριών των Διασήμων; Οι Κόκκινοι επέστρεψαν με πλήρη την ομάδα και πήραν ακόμη μια ασυλία.

Παρόλα αυτά ο Γιώργος Λιανός εκπροσωπόντας την παραγωγή και βλέποντας αυτά που είδαμε όλοι στο αγώνισμα της Δευτέρας, ανακοίνωσε στους παίκτες ότι στο εξής στο κομμάτι του πεναλτι θα μπορεί να επιλέγεται και άτομο του άλλου φύλου.

Στο συγκεκριμένο αγώνισμα πάντως, οι Μαχητές ξεκίνησαν καλά, όμως στη συνέχεια έχασαν 7 συνεχόμενους πόντους.

Φωτεινή εξαίρεση ο Rob, που κατάφερε να φέρει πόντο κόντρα στον Αλέξη Παππά, ενώ ήταν πολύ ανταγωνστικός απέναντι στον Σάββα Γκέντσογλου.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε κρινόταν πέρα από το όνομα του δεύτερου υποψηφίου, το αν θα έχουμε μονομαχία ανδρών ή γυναικών αυτή την εβδομάδα. Οι γυναίκες της ομάδας σε μια άκρως επικίνδυνη κίνηση, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και για να εξασφαλίσουν την ενδεχόμενη αποχώρηση του Rob ψήφισαν άντρα, και μάλιστα τον Γιάννη Περπατάρη. Ταυτόχρονα εξασφάλισαν τη δική τους παραμονή.

Αυτό φυσικά δεν άρεσε σε κανέναν άλλο μέσα στο Συμβούλιο, παρά μόνο στις ίδιες τις εμπνεύστριες. Όλοι διέκριναν την αδικία και την υστερόβουλη σκέψη πίσω από την διαδικασία. Ακόμα και οι Κόκκινοι ένιωσαν την ανάγκη να παρέμβουν.

Μετά από την όλη αναστάτωση και ένταση που προκλίθηκε, τελικά δύο από τα συνολικά 5 κορίτσια που ψήφισαν τον Γιάννη Περπατάρη αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι έχουν κάνει λάθος και αν γυρνούσαν τον χρόνο πίσω θα ψήφιζαν διαφορετικά.

Πηγή: skai.gr

