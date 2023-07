Cara Delevingne: Αποκαλύπτει ότι είναι ερωτευμένη με τη σύντροφό της και νηφάλια

Η Cara Delevingne μίλησε για τη φίλη της Minke και τη νηφαλιότητά της σε νέα της συνέντευξη. Το 30χρονο μοντέλο εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου του «ELLE» και έδειχνε, πραγματικά, εντυπωσιακή.

Για τη νέα της φίλη, Minke (Leah Mason), δήλωσε ότι είναι ξετρελαμένη και ότι την κάνει να νιώθει ήρεμη. «Η κοπέλα μου υπήρξε πραγματικά υπέροχη στο να με ‘’μυήσει’’ σε νέα πράγματα και να γνωρίσω νέους ανθρώπους».

Και συνέχισε: «Όντας με τη φίλη μου, σε αυτή τη σχέση, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που ήρθαν ταυτόχρονα και με έκαναν τόσο ευτυχισμένη και άνετη με αυτό που είμαι».

Η Cara και η σύντροφός της έχουν κρατήσει χαμηλό προφίλ από τότε που επιβεβαίωσαν το ειδύλλιό τους. Το σούπερ μόντελ, το οποίο αποκάλυψε ότι είναι «πανσεξουαλική» το 2020, μίλησε στη Vogue για το συγκεκριμένο θέμα.

«Αποφάσισα να ανοίξω τα χαρτιά μου και να πω, κοιτάξτε, είμαι ερωτευμένη. Είχα βαρεθεί να ντρέπομαι για αυτό που αγαπούσα και αυτό που ήμουν. Πρέπει να μπορούμε να αγαπάμε όποιον θέλουμε», είπε με νόημα η Cara Delevingne.

Η Cara μίλησε, επίσης, για το ταξίδι της προς τη νηφαλιότητα και για το πώς την επηρέασε η αλλαγή του τρόπου ζωής της. Παραδέχτηκε: «Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν υπήρξαν ποτέ στιγμές που να σκέφτομαι: "Δεν αξίζει τον κόπο". Αξίζει κάθε δευτερόλεπτο. Απλά δεν ξέρω τι θα χρειαζόταν για να το εγκαταλείψω. Είμαι πιο ήρεμη.

