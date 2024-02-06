Μετά από σχεδόν ένα μήνα στις παραλίες του Αγίου Δομινίκου, οι παίκτες είναι λογικό να έχουν μια σωματική ταλαιπωρία. Για το λόγο αυτό νέοι παίκτες θα μπουν στο παιχνίδι και θα δώσουν νέα ζωντάνια, όπως ανακοίνωσε στο Συμβούλιο ο Γιώργος Λιανός. Δεν θα είναι όμως όλοι τους εντελώς νέοι.

Κάποιοι θα επιστρέψουν για δεύτερη ή και τρίτη φορά. Θέλοντας να το κάνει πιο ενδιαφέρον ο παρουσιαστής δεν αποκάλυψε αμέσως σε ποιους αναφερόταν, παρά άφησε τους παίκτες να μαντέψουν, ελπίζοντας να βγάλει λαβράκι, και έτσι έγινε.

Αρχικά η Ασημίνα εξέφρασε την επιθυμία της να μην ξαναχρειαστεί να έρθει αντιμέτωπη με τον Τάκη Καραγκούνια.

Λίγο αργότερα και η Δώρα ανέφερε πως έχοντας δει πολύ Survivor και η ίδια θα προτιμούσε να μην επιστρέψει ο εκπρόσωπος του Αιγίου. Η Ασημίνα εκεί θυμήθηκε και μια χαρακτηριστική του φράση, τη βραδιά που η ίδια αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

Η Κατερίνα Δαλάκα πάλι, ανέφερε πως δεν θα ήθελε να δει να επιστρέφουν Νίκος Μπάρτζης και Στάθης Σχίζας. Ευνόητοι και εδώ οι λόγοι.



Η κόντρα του Αλέξη Παππά με τον James Καφετζή είναι από τις πιο μνημειώδεις. Γι'αυτό και αν ο ηθοποιός απαντούσε οποιοδήποτε άλλο όνομα, μάλλον θα έλεγε ψέματα.



Όλγα Πηλιάκη και Μαρία Αντωνά μπορεί να μην έχουν προϋπάρξει στο παιχνίδι, αλλά ήταν εκεί οι σύντροφοί τους, Στέλιος Χανταμπάκης και Άρης Σοϊλέδης. Η πρώτη ανέφερε πως οι εχθροί του Στέλιου είναι και δικοί της, ενώ η Μαρία Αντωνά είπε πως δεν θα ήθελε να δει τον γνωστό φαρμακοποιό...

Τελικώς ο παρουσιαστής αποκάλυψε ποιοι παίκτες επιστρέφουν και οι αντιδράσεις ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενες.

Εκείνο που είχε όμως μεγάλο ενδιαφέρον ήταν η ταραχή που προκάλεσε το όνομα Σπύρος Μαρτίκας!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.