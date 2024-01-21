Ο καλλιτέχνης Jonathan Yeo είναι ένας από τους πιο γνωστούς ζωγράφους πορτραίτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια μορφή τέχνης, όπως υποστηρίζει, η οποία είναι τόσο σημαντική όσο ποτέ και κυρίως σε μια εποχή που έχουμε «κατακλυστεί» από τις… selfies.

Ο Yeo είναι περισσότερο γνωστός για τα πορτρέτα του με προσωπικότητες από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, της βασιλικής οικογένειας, της πολιτικής και του ακτιβισμού, μεταξύ των οποίων ο Sir David Attenborough, ο Idris Elba, η Nicole Kidman, η Malala Yousafzai, η Helena Bonham Carter και η Sienna Miller.

Ένα πορτρέτο, λέει ο Yeo, έχει την ικανότητα να περικλείει περισσότερες πτυχές της προσωπικότητας του εικονιζόμενου από ότι μια κανονική φωτογραφία.

«Μια φωτογραφία είναι μια παγωμένη στιγμή», αναφέρει ο διάσημος ζωγράφος στο BBC News. «Η σχέση σου με το θέμα εξελίσσεται καθώς το γνωρίζεις», συνεχίζει. «Τους βλέπεις σε διαφορετικές μέρες και οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά, φαίνονται διαφορετικά σε διαφορετικές μέρες, οπότε μπορείς να φέρεις διαφορετικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, ανακατεμένα με ενδιαφέροντα τρόπο».



Η είσοδος του Yeo στον κόσμο των πορτρέτων ήταν αντισυμβατική. «Κάνω πορτρέτα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια», εξηγεί, «αλλά δεν πήγα ποτέ σε σχολή καλών τεχνών και έτσι δεν είχα ποτέ καμία επίσημη εκπαίδευση».

Ο καλλιτέχνης ανέπτυξε τις δικές του τεχνικές και το δικό του στυλ. «Τα πορτρέτα δεν είναι εύκολα και ήταν αρκετά καλή εκπαίδευση, επειδή με ανάγκασε να καταλάβω πώς να το κάνω».

Οι αυτοδίδακτες μέθοδοί του οδήγησαν σε μια επιτυχημένη καριέρα, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης αφιερωμένης στο έργο του Yeo στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων (NPG) και πλήθος εκθέσεων σε μουσεία σε όλο τον κόσμο. Πολλά από τα πορτραίτα του αφορούν προσωπικότητες υψηλού προφίλ, κάτι που, όπως λέει, μπορεί να είναι ευλογία και κατάρα.

«Κατά κάποιον τρόπο, αν οι άνθρωποι είναι γνωστοί, είναι λίγο πιο συνηθισμένοι στο να τους ελέγχουν και να τους φωτογραφίζουν», σημειώνει. «Αυτό μπορεί να είναι πλεονέκτημα, επειδή δεν είναι τόσο αμήχανοι στην αρχή, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά, για να «αφαιρέσεις» το δημόσιο πρόσωπο από πάνω τους...».

Ακολουθεί μια επιλογή έργων του Yeo:

Taron Egerton

Jonathan Ive

Nicole Kidman

Malala Yousafzai

