Τη θρυλική καριέρα του ροκ συγκροτήματος Bon Jovi καταγράφει το ντοκιμαντέρ "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" το οποίο πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Hulu, στις ΗΠΑ στις 26 Απριλίου.

Είναι η πρώτη φορά που ένα ντοκιμαντέρ της μπάντας θα περιλαμβάνει όλα τα μέλη της λαμπρής καριέρας των Bon Jovi, συμπεριλαμβανομένων πρώην και νυν και θα αναδείξει προσωπικά πλάνα τεσσάρων δεκαετιών τους, φωτογραφίες που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά και ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ.

Coming Soon: Our four-part docu-series, ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story,’ will be airing April 26th on @hulu! 📷



Check out the announcement: https://t.co/j41ifBpk38 pic.twitter.com/TABlYRMFjE — Bon Jovi (@BonJovi) January 23, 2024

«Όσο συναρπαστική κι αν είναι η ιστορία ενός μοναδικού ταλέντου, είναι ακόμα πιο σπάνιο ένας θρύλος όπως ο Jon Bon Jovi να επιτρέπει στον κόσμο να δει τις στιγμές που είναι πιο ευάλωτος, ενώ τις ζει ακόμα. Σαράντα χρόνια προσωπικών βίντεο, ακυκλοφόρητα πρώιμα demo, πρωτότυποι στίχοι και φωτογραφίες που δεν έχετε ξαναδεί καταγράφουν το ταξίδι από τα κλαμπ του Jersey Shore στις μεγαλύτερες σκηνές του πλανήτη αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ σύμφωνα με το Hulu.

Οι θεατές θα βιώσουν ξανά τους θριάμβους και τις αποτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις και τις περισσότερες δημόσιες στιγμές τριβών των Bon Jovi.

Τον Νοέμβριο, οι Bon Jovi επέστρεψαν με το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, «Christmas Isn’t Christmas». Ήταν το πρώτο των βετεράνων της ροκ μετά από διάλειμμα τριών χρόνων.

Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, το ιδρυτικό μέλος και εμβληματικός κιθαρίστας Ρίτσι Σαμπόρα είπε ότι «ήρθε η ώρα» να οργανωθεί μια επανένωση εγκαίρως για την 40η επέτειο του συγκροτήματος.

«Ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Είναι η 40η επέτειος μας, αλλά νιώθω νεότερος από ποτέ» τόνισε.

Το ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί από το Disney+ σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και στη Λατινική Αμερική στο Star+ αργότερα φέτος.

Πηγή: skai.gr

