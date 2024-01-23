Βασισμένη στη Βραβευμένη με Oscar® 2001 Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων της DreamWorks και στο Βιβλίο του William Steig, η ξεκαρδιστική ιστορία του πιο αγαπημένου «τέρατος» όλων των εποχών, θα ζωντανέψει στη σκηνή του Θεάτρου ΠΕΡΟΚΕ, τη χειμερινή σεζόν 2023 – 2024.

«Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε σε μια λίμνη ένα πράσινο τέρας με το όνομα Σρεκ»…

Έτσι ξεκινά η ιστορία ενός απίθανου ήρωα, που βρίσκεται σ’ ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή του, δίπλα σ’ έναν σοφό γάιδαρο και μια «τρελή» πριγκίπισσα, που αντιστέκεται στη διάσωσή της.

Ένα Μοναδικό Show για όλη την Οικογένεια!

Ένα μεγαλειώδες Musical, γεμάτο Ρομαντισμό, Αγάπη και Περιπέτεια!

● 24 Ηθοποιοί & Χορευτές

● 10μελής Ζωντανή Ορχήστρα

● 120 Πρωτότυπα Κοστούμια

● Ένας Δράκος τεραστίων διαστάσεων που βρυχάται, βγάζει φωτιές και καπνό

και κινείται με εντυπωσιακό τρόπο πάνω στη σκηνή!

Με υπέροχα τραγούδια, εντυπωσιακά σκηνικά κι εκπληκτικές χορογραφίες,

το SHREK THE MUSICAL, είναι ένας ύμνος στη διαφορετικότητα,

που σκοπό έχει τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία όλης της οικογένειας!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.