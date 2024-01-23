«Ο Μονομάχος»: Η σημερινή μονομάχος είναι έτοιμη για απογείωση

Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με την Χριστίνα Ρωμανού να παραμένει στην αρένα του Μονομάχου και να έχει απέναντί της 21 αντιπάλους καθώς και δύο σημαντικές βοήθειες.

Η αρχαιολόγος δείχνει να απολαμβάνει την εμπειρία του τηλεπαιχνιδιού αλλά ο στόχος της είναι ένας: να φύγει ως μία ακόμα νικήτρια! Θα καταφέρει να πετύχει τον σκοπό της δεδομένου ότι κάποιοι αντίπαλοι της είναι πολύ σκληροί για να... εξοντωθούν;

Η Δήμητρα Αναγνωστάκη που κάθεται στη θέση 27, είναι συνταξιούχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και κληρώνεται για να ανέβει στην αρένα του Μονομάχου και να δώσει τη δική της μάχη εναντίον των 100 αντιπάλων της. Εκείνη ξεκινά πολύ καλά καθώς μόνο στην πέμπτη ερώτηση παίρνει τη βοήθεια του 25% και όλα δείχνουν ότι θα έχει μια... εξαιρετική «πτήση»!

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!



«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



Δείτε το trailer:

Δηλώστε συμμετοχή: https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.