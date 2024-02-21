Ο Μάρτιν Σκορσέζε βραβεύτηκε στην 74η Μπερλινάλε με την τιμητική Χρυσή Άρκτο για την πολύτιμη προσφορά του στον κινηματογράφο.

Στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ ο εμβληματικός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι ακόμη σκέφτεται πώς θα προσεγγίσει τη ζωή του Ιησού στην νέα του ταινία.

«Το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Τι είδους ταινία [θα είναι] δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά θέλω να κάνω κάτι μοναδικό και διαφορετικό που θα μπορέσει να προβληματίσει και ελπίζω να είναι και διασκεδαστικό. Δεν είμαι ακόμα αρκετά σίγουρος για το πώς θα το κάνω» δήλωσε.

Martin Scorsese recibe el Oso de Oro de Honor en la @berlinale.pic.twitter.com/7AOVstPIWN — Pau Brunet (@PauBox) February 20, 2024

Είπε ακόμη ότι ελπίζει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω στο πρότζεκτ μόλις ολοκληρωθεί η περιοδεία προώθησης και απονομής των βραβείων για το «Killers Of The Flower Moon».

«Ίσως να κοιμηθώ λίγο και μετά να ξυπνήσω και να έχω αυτή τη φρέσκια ιδέα για το πώς να το κάνω» σημείωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, στην κατάμεστη αίθουσα ο σκηνοθέτης δέχτηκε πολλές ερωτήσεις ενώ έδωσε μια αισιόδοξη απάντηση για το μέλλον του σινεμά.

«Όχι, δεν νομίζω ότι πεθαίνει εντελώς, όχι. Νομίζω ότι μεταμορφώνεται. Ποτέ δεν προοριζόταν να είναι ένα πράγμα. Είχαμε συνηθίσει να είναι ένα πράγμα. Αν ήθελες να δεις μια ταινία, πήγαινες σε μία αίθουσα...ήταν πάντα μια κοινωνική εμπειρία» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Όμως η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο γρήγορα και εξαντλητικά, που κατά μία έννοια το μόνο πράγμα που μπορείς πραγματικά να διατηρήσεις είναι η ατομική φωνή η οποία μπορεί να εκφραστεί είτε στο TikTok είτε σε μια τετράωρη ταινία ή σε μια δίωρη μίνι σειρά.

Δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε την τεχνολογία να μας τρομάξει. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνουμε σκλάβοι της. Ας ελέγξουμε την τεχνολογία και ας τη βάλουμε στη σωστή κατεύθυνση» υπογράμμισε ο θρυλικός σκηνοθέτης.

«Η σωστή κατεύθυνση είναι από την ατομική φωνή, αντί για κάτι που απλώς καταναλώνεται και πετιέται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

