Ερωφίλη, από τη θεατρική ομάδα Μήδεια στο Θέατρο Αλκμήνη

Το έργο του Γεωργίου Χορτάτση «Ερωφίλη» παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μήδεια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Γ. Μαύρου στο Θέατρο Αλκμήνη κάθε Τετάρτη από 31 Ιανουαρίου. Η Ερωφίλη, κόρη του Φιλόγονου, είναι κρυφά παντρεμένη με τον στρατηγό του πατέρα της, Πανάρετο. Όταν ο Φιλόγονος ανακαλύψει την μυστική ένωση των δύο νέων, θα τους εκδικηθεί με τον πιο σκληρό, αιμοσταγή και μακάβριο τρόπο.

Παίζουν: Χριστίνα Μάλλιου , Γιώργος Λιάκος ,Σάββας Πογιατζής , Στέφανος Τσιφάς, Γιώτα Τσιότσκα, Σοφία Γεωργοπούλου, Δάφνη Μαρκάκη, Μάνος Σφυράκης

Παραστάσεις: Από 31 Ιανουαρίου 2024. Κάθε Τετάρτη στις 20:30

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: €15, Μειωμένο: €12, (Φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ, 65+), Ομαδικό: (10+εισιτήρια) €13, Ατέλεια ΣΕΗ, ΕΕΣ, Π.Ε.ΣΥ.Θ.: €5 κατόπιν διαθεσιμότητας θέσεων. Προπώληση: more.com

Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Γκάζι, τηλ. 210 3428650

H Σόνια Θεοδωρίδου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός

Η διεθνής μας σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, σε μια ανατρεπτική καλλιτεχνική σύμπραξη με τον εξαιρετικό Μιχάλη Σουρβίνο στην κιθάρα, δημιουργούν μια συναρπαστική μουσική βραδιά, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το κοινό της Αθήνας θα έχει την χαρά να απολαύσει τραγούδια πάθους, δύναμης και έρωτα, με καθαρόαιμη Λατίνα Ψυχή – Alma Latina. Η λυρική ερμηνεία της Σόνιας Θεοδωρίδου, ρίχνει νέο φως και δυναμική, πάνω σε ένα προσεγμένο ρεπερτόριο, αγαπημένων τραγουδιών. Η κιθάρα του Μιχάλη Σουρβίνου, παρασύρει και μαγεύει με την ορμή και εκφραστικότητα της.

Τετάρτη 21/2, 20:30

Εισιτήρια: 20€ Διακεκριμενη (Πλατεία: 1-4) 15€, Α’ Ζώνη (Πλατεία: 5-15) & Εξώστης 12€, Μειωμένο (Ανέργων, Φοιτητών, ΑμεΑ). Προπώληση: ticketservices.gr.

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0322 1917

Έκθεση Μαρσέλ Ντυσάν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην γκαλερί Ελευθερία Τσέλιου

Η έκθεση με τίτλο «Re(a)Duchamp» που εγκαινιάζεται την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στην Eleftheria Tseliou Gallery ασφαλώς και θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες της χρονιάς, αφού παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα έργα του Marcel Duchamp, του καλλιτέχνη που επηρέασε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο την τέχνη του 20ού αιώνα, από τον ντανταϊσμό μέχρι την ποπ αρτ και την εννοιολογική τέχνη. Η έκθεση, η ιδέα και η επιμέλεια της οποίας ανήκει στον εικαστικό Κύριλλο Σαρρή, θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Μαρτίου 2024. Τα έργα που παρουσιάζονται προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές και ιδρύματα από την Ευρώπη και την Αμερική.

Εγκαίνια: Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Διάρκεια έκθεσης: 21 Φεβρουαρίου – 30 Μαρτίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 12:00 – 20:00. Σάββατο: 12:00 – 15:00

Eleftheria Tseliou Gallery, Ηρακλείτου 3, Αθήνα. Τηλ.: 210.3618.188

