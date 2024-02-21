Μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία είχε ο James Καφετζής πριν από το τελευταίο αγώνισμα ασυλίας. Ο παίκτης ανέφερε ότι κάνοντας την ανάγκη του, ένας ντόπιος πέρασε, είδε, και γέλασε! Ο Γιώργος Λιανός για να τον προστατεύσει από ανάλογες στιγμές στο μέλλον του πρότεινε να πηγαίνουν για την ανάγκη τους μαζί, «Να μη γελάει κανένας».

Ευτυχώς πάντως για τον James, το συμβάν δεν τον επηρέασε αγωνιστικά και έφερε τους πόντους που όφειλε.





Πηγή: skai.gr

