Στραβά φάνηκε ότι θα έκλειναν γι'αυτή την εβδομάδα οι αγώνες ασυλίας για τους Μπλε. Η ομάδα που στερούνταν ήδη των υπηρεσιών του Φάνη, απέκτησε και δεύτερο τραυματία, τον Γιάννη Περπατάρη, και αυτός με κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην οικονομία των ματσαρισμάτων ήρθε να προστεθεί και η είδηση ότι Όλγα και Μαρία δεν θα αγωνιστούν από πλευράς Διασήμων, λογω τραυματισμών, πράγμα που σήμαινε ότι Ασημίνα και Δαλάκα θα αγωνίζονταν πολλές φορές παραπάνω.

Για καλή τους τύχη οι Μαχητές είχαν σε πολύ καλή μέρα τον αλάνθαστο Γκιουλέκα που έφερε 4 νίκες και τον James Καφετζή που προσέφερε δύο ανέλπιστους πόντους.

Τον τελευταίο πόντο τον έφερε Γιώργος Γκιουλέκας, ολοκληρώνοντας το μικρό θαύμα των Μαχητών.

Μετά από αυτή τη μάλλον απρόσμενη ήττα, η ομάδα των Διασήμων έπρεπε να πάει στο συμβούλιο και να υποδείξει ακόμη έναν υποψήφιο, ενώ απέμενε και η επιλογή της MVP Ιωάννας από την ομάδα των Μαχητών. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι η ομάδα δεν μπορεί να ψηφίσει τη Μαρία Αντωνά και την Όλγα Πηλιάκη λόγω των τραυματισμών τους, και έκανε τη διαδικασία ανδρική υπόθεση.

Η ομάδα υπέδειξε τον Αλέξη Παππά, προκαλώντας ερωτήματα, καθώς ο παίκτης ήταν στην καλύτερή του εβδομάδα αγωνιστικά.

Με αυτά τα δεδομένα οι Μαχητές έπρεπε να ψηφίσουν τον άντρα που θα αντικαταστήσει την Μαριλίνα στην μονομαχία, μιας και η αποχώρηση θα είναι ανδρική. Η ομάδα ψήφισε και έδειξε τον Σταμάτη. Ο παίκτης μόλις επέστρεψε από τον τραυματισμό του και δεν το πήρε καλά...

Η τετράδα των υποψηφίων συμπληρώθηκε από τον Νίκο Γκάνο, ο οποίος ήταν η επιλογη της Ιωάννας.





Πηγή: skai.gr

