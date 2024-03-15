Απίστευτος καβγάς ανάμεσα σε Γκιουλέκα και Σταμάτη

Ένας απίστευτος καβγάς διαρκείας σημειώθηκε απόψε στο Survivor μεταξύ του Γκιουλέκα και του Σταμάτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο παίκτες ήρθαν αντιμέτωποι στον στίβο μάχης, με τον Γκιουλέκα να κερδίζει και να κάνει το 8-4 για τους Κόκκινους. Ο Σταμάτης με πολλή ένταση ανέφερε πως η πισίνα δεν είχε νερό, με τους Κόκκινους να του απαντούν πως όταν χάνει, πάντα κάτι του φταίει.

Τότε ο παίκτης των Μπλε σε έντονο ύφος ανέφερε πως πάντα παραδέχεται την ήττα του και πως έπαιξε και έχει 300 παλμούς. Η Μαριλίνα προσπάθησε να ηρεμήσει τον Σταμάτη και εκείνος από τα νεύρα και την ένταση ξέσπασε σε κλάματα.

Δείτε το έντονο περιστατικό μεταξύ των δύο ομάδων:



Πηγή: skai.gr

