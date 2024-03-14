Στυλιστικές προτάσεις για την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας παρουσίασαν στο σημερινό επεισόδιο οι διαγωνιζόμενες του «My Style Rocks» ενόψει του τριημέρου των Αποκριών. Ποιες παίκτριες λοιπόν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τις συμπαίκτριές τους και την κριτική επιτροπή και ποιες δέχθηκαν αρνητικά σχόλια;

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, αφότου έκανε την πασαρέλα της έναρξης, συνειδητοποίησε πως ξέχασε να φορέσει τα παπούτσια που είχε επιλέξει για τη σημερινή του εμφάνιση.

Η μεγάλη αλλαγή στις στυλιστικές επιλογές της Φωτεινής γέννησε υποψίες στις παίκτριες και την κριτική επιτροπή πως η διαγωνιζόμενη δεν επιμελείται μόνη της τα looks της. Ευθεία «επίθεση» εξαπέλυσε κυρίως η Ανδριάνα προς τη Φωτεινή, κατηγορώντας την ανοιχτά πως έχει τη βοήθεια στυλίστα, με την παίκτρια να αρνείται τις κατηγορίες. Παρά τις υποψίες, ο Στέλιος Κουδουνάρης επενέβη και επεσήμανε πως δεν μπορεί κανείς να κάνει «επίθεση» σε κάποια παίκτρια χωρίς αποδείξεις.

«Η μαμά σου σε έντυσε σήμερα;», ρώτησε η Φωτεινή την Ανδριάνα για το σημερινό σύνολό της, χαρακτηρίζοντάς το στη συνέχεια «παιδικό». Η διαγωνιζόμενη από την πλευρά της, αντέδρασε με τα σχόλια της συμπαίκτριά της και τόνισε πως το look της είναι εμπνευσμένο από την τάση του tennis core.

Τα αρνητικά σχόλια και η χαμηλή βαθμολογία της Casablanca στην Τάνια «πυροδότησαν» μια έντονη λογομαχία μεταξύ της παίκτριας και της Ζέτας, με την Casablanca να υποστηρίζει πως έχει εμμονή μαζί της.

Η Ζέτα ζήτησε να πάρει τον λόγο και εξέφρασε την ενόχλησή της για την αντίδραση της Casablanca όταν η παίκτρια κοίταξε τη βαθμολογία που είχε βάλει σε άλλη διαγωνιζόμενη. Ενώ, από την πλευρά της, η Casablanca την κατηγόρησε για ψύχωση και τόνισε πως το θεωρεί αδιάκριτο το να κοιτά τις βαθμολογίες των συμπαικτριών της, με τη διαγωνιζόμενη να τονίζει πως είναι κάτι που κάνουν όλες οι παίκτριες και πως ήταν αγενής ο τρόπος που της μίλησε.

Η Νικολίνα ήταν αυτή που πέταξε πιο ψηλά τον χαρταετό, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στη σημερινή δοκιμασία με θέμα «Καθαρά Δευτέρα». Από ποια παίκτρια αποφάσισε να πάρει έναν βαθμό;

