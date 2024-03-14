H επόμενη συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν (Emma Stone) είναι η ταινία «Kinds of Kindness» η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το καλοκαίρι, αναφέρει το Variety.

Αν και το σενάριο προς το παρόν παραμένει επτασφράγιστο μυστικό το «Kinds of Kindness» είναι μια σπονδυλωτή ταινία που ενώνει ξανά την Στόουν με τους συμπρωταγωνιστές της στο «Poor Things», Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley) καθώς και με τον ηθοποιό Τζο 'Αλγουιν (Joe Alwyn) από την «Ευνοούμενη».

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Χονγκ Τσάου (Hong Chau) και Χάντερ Σάφερ (Hunter Schafer).

Το σενάριο της ταινίας που είχε αρχικό τίτλο «And» και γυρίστηκε στα τέλη του 2022 στη Νέα Ορλεάνη, υπογράφουν ο Έλληνας δημιουργός και ο Ευθύμης Φιλίππου, με τον οποίο συνεργάστηκε στις ταινίες «Αστακός», «Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού», «'Αλπεις» και «Κυνόδοντας».

Το «Kinds of Kindness» αποτελεί την πέμπτη συνεργασία της Στόουν και του Γιώργου Λάνθιμου, μετά το «Poor Things», που χάρισε πριν από λίγες ημέρες στη διάσημη ηθοποιό το δεύτερο Όσκαρ Α′ Γυναικείου Ρόλου.

Η ταινία «Kinds of Kindness» τη διανομή της οποίας έχει αναλάβει η Searchlight, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 21 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.