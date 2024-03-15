Survivor 2024: Αποχώρησε η Μαριλίνα - Συγκινημένες οι συμπαίκτριές της

Σε έναν πολύ συναισθηματικό και έντονο αγώνισμα αποχώρησης, μεταξύ της Άιρα, της Χρύσας, της Μαριλίνας και της Ευγενίας, η παίκτρια που αποχώρησε ήταν τελικά η Μαριλίνα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Άιρα αναδείχθηκε η παίκτρια με την υψηλότερη βαθμολογία στα στατιστικά και κλήθηκε να είναι εκείνη που θα αποφασίσει σε ποιον στόχο θα θα διεξαχθεί ο τελικός.

Η Μαριλίνα κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων χτύπησε στο κεφάλι, ωστόσο ευτυχώς το τράνταγμα ήταν μικρο και ο αγώνας συνεχίστηκε.

Η Άιρα τραυματίστηκε στο πόδι προκαλώντας την ανησυχία των συμπαικτών της, όμως και πάλι ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Όμως, έχασε από την Ευγενία με αποτέλεσμα να οδηγηθεό στην τελική μονομαχία με τη Μαριλίνα.

Κατά τη διάρκεια της τελικής μονομαχίας η Άιρα κέρδισε και η Μαριλίνα είναι η παίκτρια που αποχώρησε.

Τα λόγια της Μαριλίνας λίγο πριν την αποχώρηση της από το Survivor - «Φεύγω γεμάτη, έκανα πολύ δυνατές φιλίες»:

Ανάμεικτα ήταν συναισθήματα και της Χρύσας, η οποία όπως δήλωσε είναι και χαρούμενη και στεναχωρημένη ταυτόχρονα.

Τον πάγο έσπασε η Ευγενία, καθώς ανέφερε με χιούμορ πως θα γίνει viral ως η «τελευταία στα ποσοστά παίκτρια που παραμένει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι».

Τέλος, η Άιρα ξέσπασε σε κλάματα καθώς όπως είπε, την στεναχωρεί πολύ η αποχώρηση της Μαριλίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.