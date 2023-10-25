Στο θεατρικό σανίδι μεταφέρεται η κινηματογραφική επιτυχία «The Hunger Games» (Αγώνες Πείνας). Η πρώτη θεατρική διασκευή πρόκειται να ανέβει στο Λονδίνο το επόμενο έτος κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής σεζόν, σε σκηνοθεσία Μάθιου Ντάνστερ και προσαρμογή του θεατρικού συγγραφέα Κόνορ ΜακΦέρσον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Variety» και του «The Hollywood Reporter».

'The Hunger Games' Stage Adaptation to Open in London in 2024 https://t.co/9lCENWFPED October 24, 2023

Βασισμένη στην ομώνυμη σειρά μυθιστορημάτων της Σουζάν Κόλινς -καθώς και στο franchise ταινιών με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς, Τζος Χάτσερσον και Λίαμ Χέμσγουορθ- η παραγωγή θα επικεντρωθεί στο πρώτο βιβλίο, όπου οι νεαροί διαγωνιζόμενοι επιλέγονται για να πολεμήσουν σε ένα τηλεοπτικό ριάλιτι.

Το έργο θα ακολουθεί τον χαρακτήρα της Λόρενς, Κάτνις Έβερντιν που παίρνει τη θέση της αδερφής της για να συμμετάσχει στους 74ους ετήσιους Αγώνες Πείνας, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του 2008 και στην ταινία του 2012.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα συνεργαστώ με την καταπληκτική ομάδα των Κόνορ ΜακΦέρσον και Μάθιου Ντάνστερ καθώς φέρνουν τη δυναμική και καινοτόμο ερμηνεία των Αγώνων Πείνας στη σκηνή του Λονδίνου», έγραψε η συγγραφέας Κόλινς, σε ένα δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το Variety και THR.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.