Richard Roundtree: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του «Shaft» σε ηλικία 81 ετών

Ο Richard Roundtree, διάσημος από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θρίλερ «Shaft» του 1971, πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος σε ηλικία 81 ετών. Ο μάνατζέρ του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στις αμερικανικές ιστοσελίδες «Variety», «Hollywood Reporter» και «Deadline».

Η ερμηνεία του Roundtree στον ρόλο του έξυπνου ιδιωτικού ντετέκτιβ, John Shaft, τον έκανε σταρ, με την περίφημη μουσική του Isaac Hayes να κερδίζει και Όσκαρ.

Richard Roundtree, star of Shaft and Roots, dies aged 81 https://t.co/tcBYjQ3iX9 — Guardian US (@GuardianUS) October 25, 2023

Το «Shaft» είναι το πιο γνωστό από το είδος «Blaxploitation» της δεκαετίας του 1970. Ταινίες που συμμετέχουν έγχρωμοι ηθοποιοί και συνεργεία, οι οποίες αργότερα επηρέασαν σκηνοθέτες όπως ο Κουέντιν Ταραντίνο.

Στην ταινία ένας μαφιόζος από το Χάρλεμ προσλαμβάνει τον χαρακτήρα του Roundtree για να σώσει την απαχθείσα κόρη του και η ταινία έγινε μεγάλη επιτυχία παρά τον μικρό προϋπολογισμό της.

Ακολούθησαν το «Shaft's Big Score» το 1972 και το «Shaft in Africa» το 1973, ενώ υπήρξε και μια σύντομη τηλεοπτική σειρά.

«Το έργο και η καριέρα του Ρίτσαρντ λειτούργησαν ως ‘’σταθμός’’ για τους Αφροαμερικανούς πρωταγωνιστές στον κινηματογράφο», δήλωσε ο μάνατζέρ του, Πάτρικ ΜακΜιν, στο «Variety».«Ο αντίκτυπος που είχε στη βιομηχανία του θεάματος δεν μπορεί να υποτιμηθεί».

Ο Roundtree εργάστηκε ως μοντέλο στις αρχές της δεκαετίας του '20 πριν ενταχθεί σε μια μαύρη θεατρική ομάδα και πάρει τον ρόλο του «Shaft» σε ηλικία 28 ετών.

Εμφανίστηκε επίσης στο «Roots» το 1977, μια μίνι σειρά-ορόσημο βασισμένη στην εποχή της δουλείας στις ΗΠΑ και στη σαπουνόπερα «Generations» από το 1989 έως το 1991.

Ο Roundtree επανέλαβε τον ρόλο του ως «Shaft» στην ομώνυμη ταινία του 2000 με τον Samuel L Jackson στον ρόλο του ανιψιού του, καθώς και σε μια ταινία του Netflix το 2019 που συνέχισε το franchise.

Richard Roundtree, a trailblazing Black actor who played the private eye John Shaft in the ‘Shaft’ films of the 1970s and also took on dramatic roles dealing with race relations in America, dies aged 81 https://t.co/tjeSNRy1zC — Reuters (@Reuters) October 25, 2023

Στις άλλες δουλειές του Roundtree περιλαμβάνεται η εμφάνιση με τον Laurence Olivier στο «Inchon» του 1981 και μαζί με τον Clint Eastwood και τον Burt Reynolds στο «City Heat» του 1984.

Ο Roundtree παντρεύτηκε δύο φορές και αφήνει πίσω του τέσσερις κόρες και έναν γιο.

