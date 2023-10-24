Με τη φυσική παρουσία μίας σταρ τεράστιας εμβέλειας στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το όνομα της Μόνικα Μπελούτσι προκάλεσε… αναστάτωση στη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση του προγράμματος της φετινής διοργάνωσης, ενώ οι δημοσιογράφοι αναμένουν τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει η ίδια η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού.

Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εκτός από λαμπερές προσωπικότητες, θα φιλοξενήσει φέτος 270 ταινίες, 194 μεγάλου και 71 μικρού μήκους, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, 79 ταινίες θα μεταδοθούν και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ.

Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και σε ζωντανή μετάδοση τόσο στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον, με την παρουσία της γενικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Ελίζ Ζαλαντό και του υπευθύνου προγράμματος Γιώργου Κρασσακόπουλου, όσο στην Αθήνα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου βρίσκονταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης και η υπεύθυνη της Αγοράς Αγγελική Βέργου.

Η «Μαλένα» στη Θεσσαλονίκη στρέφει τα φώτα στο 64ο ΦΚΘ – Οι σταρ της φετινής διοργάνωσης

Η Μόνικα Μπελούτσι θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στις 8 και 9 Νοεμβρίου και θα της απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος ο ένας από τους δύο της διοργάνωσης. «Η Ιταλίδα ηθοποιός θα βρεθεί στο Φεστιβάλ για να παρουσιάσει την ταινία “Μαρία Κάλλας: Γράμματα και αναμνήσεις” η προβολή της οποίας είναι ενταγμένη στους εορτασμούς για το έτος Μαρία Κάλλας, αλλά και τη “Μαλένα”, την ταινία που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο», ανακοίνωσε η κ. Ζαλαντό.

Τον πρώτο Χρυσό Αλέξανδρο θα λάβει για την προσφορά του, ο σκηνοθέτης μεγάλων επιτυχιών Νίκος Περάκης. «Ο Νίκος Περάκης, τον οποίο λατρέψαμε μέσα από τις αξέχαστες αιχμηρές κωμωδίες, είναι επίσης ένας σημαντικός σκηνογράφος, που έχει υπογράψει το production design σε φιλμ όπως το βραβευμένο με Όσκαρ και Χρυσό Φοίνικα “Ταμπούρλο” του Φόλκερ Σλέντορφ. Γι’ αυτό το λόγο ο σπουδαίος Γερμανός σκηνοθέτης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να του απονείμει, εξ’ ονόματος του Φεστιβάλ, τον Χρυσό Αλέξανδρο», τόνισε ο κ. Ανδρεαδάκης.

Επιπλέον, το Φεστιβάλ θα υποδεχθεί και έναν από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους του φίλους, τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Ελληνοαμερικανό παραγωγό Αλεξάντερ Πέιν, ο οποίος θα βρεθεί στη πόλη για να παρουσιάσει τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του «Τα Παιδιά Του Χειμώνα», ένα φιλμ που έχει αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές και έχει ήδη βάλει πλώρη για τα επόμενα Όσκαρ.

Ένα συναρπαστικό masterclass θα δώσει ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών παγκοσμίως (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά), Τζέρεμι Ποντέσουα, ενώ ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ είναι η σπουδαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου.

Ταινίες έναρξης και λήξης

Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ θα είναι το «Στη φωτια» (The pot-au-feu) του Trần Anh Hùng, ένα φιλμ που απέσπασε το βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών, με πρωταγωνιστές την Ζιλιέτ Μπινός και τον Μπενουά Μαζιμέλ.

Αντίστοιχα, στην ταινία λήξης θα είναι ένας παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ, ο Άκι Καουρισμάκι με τα «Πεσμένα φύλλα» του, (Fallen leaves), που απέσπασαν το μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες

Ταινίες, σειρές και podcasts, αλλά και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις

Εκτός από τις ταινίες, το Φεστιβάλ θα …συστήσει στο κοινό πέντε ξεχωριστές τηλεοπτικές σειρές Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Επίσης, δέκα ελληνόφωνα και αγγλόφωνα podcasts συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Podcast του Φεστιβάλ, ενώ άλλα 19 podcasts συμμετέχουν στην ενότητα Nexus. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τα ακούσει όλα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Podcast Room, στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με δωρεάν είσοδο.

Τέσσερα σημαντικά αφιερώματα, δύο εκθέσεις, εκδόσεις βιβλίων και του free press «Πρώτο Πλάνο», μία ευρεία γκάμα συζητήσεων και πάνελ, δύο απονομές τιμητικών βραβείων και τα αγαπημένα πάρτι του Φεστιβάλ, πλαισιώνουν τη φετινή διοργάνωση.

Συνολικά θα απονεμηθούν 37 βραβεία, ένα εκ των οποίων είναι το βραβείο του διαγωνιστικού smart seven -που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες που επιλέγουν επτά ευρωπαϊκά φεστιβάλ, ανάμεσά τους και της Θεσσαλονίκης.

Φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου

Τριάντα πέντε μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες συμμετέχουν στο 64ο ΦΚΘ. Είκοσι τρεις από αυτές παρουσιάζονται σε πρώτη προβολή, στην «Επίσημη πρώτη» και στο «Ξεπερνώντας τα σύνορα». Ειδική προβολή διοργανώνουν το Φεστιβάλ και η Finos Film στη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου. Τέλος, θα προβληθούν οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Διεθνές πρόγραμμα

Τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, φιλοξενεί φέτος το 64ο Φεστιβάλ, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.

Συνολικά 11 ταινίες συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διεκδικούν: τον Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από την COSMOTE TV, Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας, Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+, παρουσιάζονται 11 ταινίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος», βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, για τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward αποτελείται από 11 ταινίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ και τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ.

Το Φεστιβάλ τιμά τη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου

Σε «Χρυσός Αλέξανδρος - Μισέλ Δημόπουλος» μετονομάστηκε ο Χρυσός Αλέξανδρος του ενισχυμένου και διευρυμένου τμήματος Meet the Neighbors+ του Φεστιβάλ, ως μία από τις δράσεις και πρωτοβουλίες για να τιμηθεί η μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου, που διετέλεσε διευθυντής του Φεστιβάλ από το 1991 μέχρι το 2005, έδωσε νέα πνοή και διεύρυνε τους διεθνείς ορίζοντες του θεσμού, κάνοντας πραγματικότητα τη διεθνοποίηση του Φεστιβάλ.

Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί μία ειδική προβολή της ταινίας Το πνεύμα του μελισσιού, του Βίκτορ Ερίθε, αγαπημένου δημιουργού του Μισέλ Δημόπουλου, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, στις 18:00, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, ενώ για τον Μισέλ και την κληρονομιά του στο σινεμά θα μιλήσουν μαζί με την ομάδα του Φεστιβάλ οι δημοσιογράφοι Βένα Γεωργακοπούλου και Μαρία Κατσουνάκη και ο κριτικός κινηματογράφου Χρήστος Μήτσης.

Για ένα πιο βιώσιμο φεστιβάλ…

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχει στόχο να γίνεται κάθε χρόνο πιο βιώσιμο, ελαττώνοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη για τον στόχο της βιωσιμότητας. Φέτος, σε μία περίοδο έντονων κλιματικών αλλαγών και πρωτοφανών φαινομένων που επηρεάζουν τις ζωές όλων μας και με σκοπό να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για να γίνει όσο πιο «πράσινο» γίνεται, το Φεστιβάλ καθιερώνει για τους διαπιστευμένους περιβαλλοντικό τέλος (green fee) 10 ευρώ και δεσμεύεται να διοχετεύσει το ποσό που θα συγκεντρωθεί σε δράσεις βιωσιμότητας που ήδη υλοποιεί. Ακόμη και τα πιο μικρά βήματα μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές.

