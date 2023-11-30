Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα tageszeitung, με αφορμή τη 2α Δεκεμβρίου, ημέρα που σηματοδοτεί την 100η επέτειο των γενεθλίων της Κάλλας.

Ακόμη και σήμερα «η Τόσκα του Πουτσίνι, η Νόρμα του Μπελίνι, η Μήδεια του Κερουμπίνι ή η Τραβιάτα του Βέρντι εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται τόσο έντονα από τις ερμηνείες της Κάλλας, την ασυνήθιστη φωνή και την παραστατικότητά της, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς αυτούς τους τραγικούς γυναικείους ρόλους […] με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, παρά με το χαρακτηριστικά εκφραστικό πρόσωπο της Κάλλας.

[...] Η Κάλλας είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας αρχαίας τραγικής ηρωίδας: δεν ήταν ποτέ μάρτυρας, αλλά μαχήτρια – και αυτές οι μορφές χαρακτηρίζονται από την αγανάκτηση και την εξέγερση και όχι από την αποδοχή του πόνου». Όπως είχε πει και ο Παζολίνι, η Κάλλας «είναι η πιο σύγχρονη από όλες τις γυναίκες, αλλά μέσα της ζει και μια γυναίκα της αρχαιότητας – μυστηριώδης και μαγική – της οποίας τα συναισθήματα της προκαλούν μια απίστευτη εσωτερική σύγκρουση» τονίζεται.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

