Frances Sternhagen: Πέθανε η ηθοποιός από το «Sex and the City», σε ηλικία 93 ετών

Η Frances Sternhagen, η βραβευμένη με Τόνι ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της ως τρομερή γυναίκα στη σκηνή στο «Driving Miss Daisy» και στην οθόνη στις ταινίες «Cheers, «Misery» και «Sex and the City», πέθανε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Ήταν 93 ετών.

Ο γιος της, Τζον Κάρλιν, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο Instagram. «Φράνι», έγραψε. «Μαμά, Φράνσις Στερνχάγκεν. Το βράδυ της Δευτέρας, 27 Νοεμβρίου, πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της, ενάμιση μήνα πριν από τα 94α γενέθλιά της... Fly on, Frannie. Η αυλαία πέφτει σε μια ζωή που έζησε τόσο πλούσια, παθιασμένα, ταπεινά και γενναιόδωρα».

Frances Sternhagen, acclaimed stage and Sex and the City actor, dies at 93 https://t.co/b77v1jz9iG — Guardian US (@GuardianUS) November 29, 2023

Η Sternhagen κέρδισε δύο Tony για τις ερμηνείες της στο «Good Doctor» (1974) του Νιλ Σάιμον και στο «Heiress» του Ογκούστους Γκετζ (1995). Στην τηλεόραση, η Frances Sternhagen πρωταγωνίστησε ως η γιαγιά του Δρ Κάρτερ (Νοα Γουάιλ) στο «ER» και ως η μητέρα του Κλιφ (Τζον Ρατζενμπέγκερ) στο «Cheers», ρόλοι που της χάρισαν δύο υποψηφιότητες για Emmy.

Επίσης, υποδύθηκε την Μπάνι ΜακΝτούγκαλ, την κακιά μητέρα του Τρέι (Κάιλ ΜακΛάχλαν) και πεθερά της Σάρλοτ (Κρίστιν Ντέιβις), στο «Sex and the City», για την οποία έλαβε μια τρίτη υποψηφιότητα για Emmy. Έπαιξε, επίσης, τον ρόλο της μητέρας της Μπρέντα Λι Τζόνσον (Κίρα Σέντγουικ) στο «The Closer».



Πηγή: skai.gr

