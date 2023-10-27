Ανοιξε χθες, Πέμπτη, για το κοινό το πρώτο Μουσείο για τη θρυλική Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας, στην οδό Μητροπόλεως 44, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννησή της.

Τα εκθέματα του Μουσείου περιλαμβάνουν ξεχωριστά αντικείμενα που ανήκαν στην πολύπλευρη αυτή καλλιτέχνιδα.

Μέσα από κείμενα, αντικείμενα, βίντεο και σπάνια ηχητικά στιγμιότυπα, ξετυλίγεται το νήμα της διαδρομής της: από το ξεκίνημά της και τα χρόνια στην Ελλάδα, τη διεθνή καριέρα και τους μεγάλους ρόλους, μέχρι την κοσμική ζωή, την προσωπικότητά της, τους ανθρώπους της ζωής της, αλλά και την κληρονομιά που άφησε.



Ο νέος πολιτιστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας εστιάζει σε μια βιωματική εμπειρία, που αφυπνίζει την αγάπη των επισκεπτών για τη Μαρία Κάλλας και στη συνέχεια τους ωθεί να ανακαλύψουν τις διαφορετικές πτυχές της καριέρας και της ζωής της.

Το Μουσείο είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ.

Ωράριο λειτουργίας

1η Απριλίου - 31η Οκτωβρίου

Τρίτη - Κυριακή: 10.00-20.00

Παρασκευή: 10.00-22.00

1η Νοεμβρίου - 31η Μαρτίου

Τρίτη - Κυριακή: 10.00-18.00

Παρασκευή: 10.00-21.00

Κλειστά τις Δευτέρες, 25 & 26/12, 1 /1

Κλειστά Κυριακή & Δευτέρα του Πάσχα

Δωρεάν είσοδος στις 2/12, στις 18/05 και στις 25/09, Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ στο more.com και στα ταμείο του Μουσείου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 10 ευρώ

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 7 ευρώ, 3 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: 2 ενήλικες + 2 παιδιά (άνω των 6 ετών) 22 ευρώ

Ελεύθερη είσοδος: Παιδιά έως 6 ετών, ΑμεΑ και συνοδός, μέλη του ICOM, πρόσφυγες, χορηγοί, δωρητές.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ: +4 ευρώ/άτομο με απαραίτητη κράτηση στο 2104404204

ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 8 ευρώ/άτομο, για 10 και άνω άτομα κράτηση στο 2104404204

Η συλλογή και το κτίριο

Η δημιουργία συλλογής με αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας ξεκίνησε το 2000, όταν ο Δήμος Αθηναίων απέκτησε τα πρώτα αντικείμενα συμμετέχοντας σε διεθνή πλειστηριασμό στο Παρίσι. Έκτοτε η συλλογή έχει εμπλουτιστεί με δωρεές από αρκετούς φορείς και ιδιώτες, όπως ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας και το ζεύγος Κωνσταντίνου και Βικτωρίας Πυλαρινού, με κειμήλια που ανήκαν ή αναφέρονται στη Μαρία Κάλλας, αλλά και με αντικείμενα που προέκυψαν από χρησιδανεισμό, με αποτέλεσμα να αριθμεί σήμερα περί τα 1000 τεκμήρια.

Τον Οκτώβριο του 2022 στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το ζεύγος Κωνσταντίνου και Βικτωρίας Πυλαρινού, είχε δωρίσει στον Δήμο Αθηναίων 50 μοναδικά αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας από την προσωπική τους συλλογή. Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας έδειξε την στήριξή του στο Μουσείο δωρίζοντας στο Δήμο Αθηναίων σημαντικά κειμήλια που είχε στη κατοχή του.

Σχετικά με το τετραώροφο κτίριο της οδού Μητροπόλεως 44, αυτό οικοδομήθηκε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (σε παλαιότερο συμβόλαιο αναφέρεται το έτος 1928) και στέγασε για μεγάλο χρονικό διάστημα (ως και τη δεκαετία του '60) το ξενοδοχείο Royal, Γ' κατηγορίας με 20 δωμάτια. Το κτίριο κρίθηκε διατηρητέο, βάσει Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 349Δ/85).

Τη δεκαετία του 2010 αγοράστηκε από τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να εγκατασταθούν υπηρεσίες του. Με ενέργειες της σημερινής, αλλά και της προηγούμενης δημοτικής Αρχής, αποφασίστηκε το κτίριο να στεγάσει το Μουσείο Μαρία Κάλλας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.