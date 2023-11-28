Μαρία Κάλλας: «Δεν είμαι είδωλο, είμαι άνθρωπος»

«Η Μαρία Κάλλας χαρακτηρίζεται "θεϊκή" και "απόλυτη υψίφωνος": μια εξαιρετική σοπράνο με απίστευτο χάρισμα, γοητεία, εκρηκτικό χαρακτήρα και μια ιδιωτική ζωή που βρισκόταν συνεχώς σε πρωτοσέλιδα. Στις 2 Δεκεμβρίου κλείνουν 100 χρόνια από την γέννησή της το 1923», γράφει ο Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο RND με τίτλο: «Δεν είμαι είδωλο, είμαι άνθρωπος». Η διάσημη ντίβα πέθανε στο Παρίσι το 1977 σε ηλικία 53 ετών, μόνη και "συντετριμμένη", όπως λένε ακόμα και σήμερα πολλοί θαυμαστές της.

Μπορεί να ειπωθεί η ιστορία της Μαρίας Κάλλας χωρίς τη μοιραία ερωτική της σχέση με τον εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση; Οι επιμελητές του νέου Μουσείου Μαρία Κάλλας, που άνοιξε τις πύλες του τον Οκτώβριο στην Αθήνα, θεωρούν πως μπορεί. Καμία φωτογραφία, βίντεο ή άλλο ντοκουμέντο που να κατονομάζει τον πάμπλουτο playboy. Μόνο μια κομψή πρόσκληση προς τη Μαρία Κάλλας σε δείπνο στη Βενετία τον Σεπτέμβριο του 1957 εκτίθεται σε μια γυάλινη βιτρίνα. "Σε αυτό το δείπνο γνωρίστηκε με τον Ωνάση ", αποκαλύπτει υπάλληλος του μουσείου.



Η Κάλλας υπέφερε όχι μόνο από τον χωρισμό, που την πλήγωσε βαθύτατα, αλλά και από τα πρωτοσέλιδα. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ήθελε να είναι είδωλο, δήλωσε: "Φοβάμαι. Πολλοί χρειάζονται τα είδωλα, τα οποία όμως είναι πολύ εύκολο να καταστρέψει κανείς. (...) Δεν είμαι είδωλο, είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι πάντα τέλεια».



Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

