Μόνιμη έκθεση για τον Σεφέρη στην πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη μόνιμη έκθεση «Γιώργος Σεφέρης: ο άνθρωπος, ο ποιητής ο διπλωμάτης» εγκαινίασε το βράδυ της Τρίτης στο Λονδίνο η ελληνική πρεσβεία στη βρετανική πρωτεύουσα, με αφορμή την επέτειο των 60 ετών από την απονομή του Βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας στον ποιητή.

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου δωρήθηκαν αρχικά στην ελληνική πρεσβεία 32 προσωπικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον Γ. Σεφέρη από τη συλλογή της Άννας Λόντου (προγονής και κληρονόμου του Γιώργου Σεφέρη) και του Νικόλαου Παΐσιου.

Τα αντικείμενα αυτά τοποθετήθηκαν στο γραφείο του Γιώργου Σεφέρη στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, στο οποίο εργαζόταν όσο υπηρετούσε ως πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1957 έως το 1962.

Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες, ο Σεφέρης-άνθρωπος, ο Σεφέρης-ποιητής και ο Σεφέρης-διπλωμάτης. Η καθεμία ενότητα υποστηρίζεται από αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, δακτυλογραφημένες και χειρόγραφες επιστολές, υπηρεσιακά σημειώματα και βιβλία.

Σημαντική θέση στην έκθεση έχει η αναμνηστική μαρμάρινη επιγραφή αφιερωμένη στον ποιητή Ανδρέα Κάλβο, ο οποίος πέθανε το 1869 στο Louth της ανατολικής Αγγλία και ετάφη στο κοιμητήριο της St. Margaret, στο Keddinghton της κομητείας Λίνκολνσιρ.

Ο Γιώργος Σεφέρης, όσο υπηρετούσε ως πρέσβης στο Λονδίνο, ανέλαβε το 1960 τη μετακομιδή των οστών του Κάλβου στη γενέτειρα πατρίδα του, στη Ζάκυνθο, ενώ το ίδιο έτος έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας μαρμάρινης επιγραφής προς τιμήν του Κάλβου, η οποία αποτελεί έκθεμα του Μουσείου του Louth. H επιγραφή αυτή, η οποία πλαισιώνεται από σχετική αλληλογραφία και άρθρα της εποχής, θα εκτίθεται για ένα διάστημα στην είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Έλληνας πρέσβης Γιάννης Τσαούσης μίλησε για τον ίδιο τον Σεφέρη και την έκθεση, για την οποία στόχος είναι να ανοίγει δύο φορές το μήνα για το κοινό, ενώ ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της έκθεσης αυτής και κυρίως την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ειδική μνεία έγινε στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, στο φωτογραφικό αρχείο Γιώργου Σεφέρη του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών Αθηνών και στην ΕΡΤ.

Σημαντική ήταν η ανακοίνωση από την πλευρά του Έλληνα πρέσβη σχετικά με τα εγκαίνια του Αναγνωστηρίου «Roderick Beaton», προς τιμή του Βρετανού ακαδημαϊκού και συγγραφέα για την προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό και τα γράμματα. Ο χώρος αυτός, παρακείμενος του γραφείου του Σεφέρη, πρόκειται να εμπλουτιστεί με βιβλία του Γιώργου Σεφέρη, του Ρόντερικ Μπίτον αλλά και με βιβλία της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Η απαγγελία του ποιήματος «Τελευταίος Σταθμός» - 'Last Stop' (Ultima Tappa), από την Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Πολιτιστικών Υποθέσεων της Ιταλικής Πρεσβείας στο Λονδίνο Αουρόρα Ρούσι συγκίνησε το κοινό, καθώς επρόκειτο για το ποίημα που έγραψε ο ποιητής τον Οκτώβριο του 1944, όταν ήταν στο Σαλέρνο.

Το βίντεο από το σπίτι του Γ. Σεφέρη, την ημέρα της ανακοίνωσης του βραβείου Νόμπελ, αλλά και το βίντεο από τη βραδιά της απονομής, αποτέλεσαν μία ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης, όπως άλλωστε και το ηχητικό ντοκουμέντο όπου ο παρευρισκόμενοι άκουσαν τον Έλληνα ποιητή να απαγγέλλει ο ίδιος το εμβληματικό ποίημα «Ελένη».

Στο τέλος της εκδήλωσης, όλοι οι παριστάμενοι ξεναγήθηκαν στον χώρο της μόνιμης έκθεσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.