Έργα διαφορετικών καλλιτεχνών, όπως ο Πάμπλο Πικάσο, ο Ai Weiwei και ο Αμερικανός φωτογράφος Robert Mapplethorpe θα συγκεντρωθούν κάτω από την ίδια στέγη αυτή την εβδομάδα σε έναν χώρο, τον οποίο οι επιμελητές περιγράφουν ως το μοναδικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο στην τέχνη που έχει υποστεί λογοκρισία.

Το Museu de l’Art Prohibit (Μουσείο Απαγορευμένης Τέχνης) στη Βαρκελώνη αποτελείται από περίπου 200 έργα που έχουν καταγγελθεί, δεχτεί επιθέσεις ή αποσύρθηκαν από εκθεσιακούς χώρους.

Ο Tatxo Benet, δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ξεκίνησε τη συλλογή πριν από πέντε χρόνια και χρηματοδοτεί το μουσείο, το οποίο και ανοίγει την Πέμπτη, από την «τσέπη» του. «Αυτό είναι το μοναδικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο στη λογοκριμένη τέχνη», δήλωσε. «Ενώ η καλλιτεχνική και αισθητική αξία έπαιξαν ρόλο στην επιλογή, ο κύριος παράγοντας για την ένταξη των έργων στη συλλογή υπήρξε η λογοκρισία», πρόσθεσε.

Ένας θρίαμβος της ελευθερίας της έκφρασης

«Υπάρχουν έργα που ίσως δεν έχουν μεγάλη καλλιτεχνική αξία, αλλά λόγω της ιστορίας τους αξίζουν μια θέση στο μουσείο. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των έργων και αυτό δείχνει ότι η λογοκρισία απέτυχε, γιατί εδώ μπορείτε να τα δείτε. Είναι ένας θρίαμβος της ελευθερίας της έκφρασης».

Ο Μπενέτ αναφέρει ως παράδειγμα της φιλοσοφίας του μια συλλογή σχεδίων πρώην κρατουμένων στο στρατόπεδο εγκλεισμού στο Γκουαντάναμο. Όταν το 2017 διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη μια έκθεση με έργα απελευθερωμένων κρατουμένων, ένα μέλος του Συμβουλίου του Μνημείου και Μουσείου της 11ης Σεπτεμβρίου τη χαρακτήρισε «παρωδία».

