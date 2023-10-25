Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων παραδίδει το πρώτο Μουσείο για τη θρυλική Ελληνίδα σοπράνο. Από αύριο Πέμπτη (26/10), το Μουσείο Μαρία Κάλλας στην οδό Μητροπόλεως 44, ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό και φιλοδοξεί να φωτίσει την προσωπικότητα και την καριέρα της κορυφαίας σοπράνο, αλλά να αποτελέσει και σημείο πολιτιστικής αναφοράς τα επόμενα χρόνια.

Ο νέος πολιτιστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας εστιάζει σε μια βιωματική εμπειρία, που αφυπνίζει την αγάπη των επισκεπτών για τη Μαρία Κάλλας και στη συνέχεια τους ωθεί να ανακαλύψουν τις διαφορετικές πτυχές της καριέρας και της ζωής της. Τα εκθέματα του Μουσείου περιλαμβάνουν ξεχωριστά αντικείμενα που ανήκαν στην πολύπλευρη αυτή καλλιτέχνιδα. Μέσα από κείμενα, αντικείμενα, βίντεο και σπάνια ηχητικά στιγμιότυπα, ξετυλίγεται το νήμα της διαδρομής της. Από το ξεκίνημά της και τα χρόνια στην Ελλάδα, τη διεθνή καριέρα και τους μεγάλους ρόλους, μέχρι την κοσμική ζωή, την προσωπικότητά της, τους ανθρώπους της ζωής της, αλλά και την κληρονομιά που άφησε.

Η συλλογή και το κτίριο

Η δημιουργία συλλογής με αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας ξεκίνησε το 2000, όταν ο Δήμος Αθηναίων απέκτησε τα πρώτα αντικείμενα συμμετέχοντας σε διεθνή πλειστηριασμό στο Παρίσι. Έκτοτε η συλλογή έχει εμπλουτιστεί με δωρεές από αρκετούς φορείς και ιδιώτες, όπως ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας και το ζεύγος Κωνσταντίνου και Βικτωρίας Πυλαρινού, με κειμήλια που ανήκαν ή αναφέρονται στη Μαρία Κάλλας, αλλά και με αντικείμενα που προέκυψαν από χρησιδανεισμό, με αποτέλεσμα να αριθμεί σήμερα περί τα 1000 τεκμήρια.

Τον Οκτώβριο του 2022 στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το ζεύγος Κωνσταντίνου και Βικτωρίας Πυλαρινού, είχε δωρίσει στον Δήμο Αθηναίων 50 μοναδικά αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας από την προσωπική τους συλλογή. Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας έδειξε την στήριξή του στο Μουσείο δωρίζοντας στο Δήμο Αθηναίων σημαντικά κειμήλια που είχε στη κατοχή του.

Σχετικά με το τετραώροφο κτίριο της οδού Μητροπόλεως 44, αυτό οικοδομήθηκε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (σε παλαιότερο συμβόλαιο αναφέρεται το έτος 1928) και στέγασε για μεγάλο χρονικό διάστημα (ως και τη δεκαετία του '60) το ξενοδοχείο Royal, Γ' κατηγορίας με 20 δωμάτια. Το κτίριο κρίθηκε διατηρητέο, βάσει Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 349Δ/85). Τη δεκαετία του 2010 αγοράστηκε από τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να εγκατασταθούν υπηρεσίες του. Με ενέργειες της σημερινής, αλλά και της προηγούμενης δημοτικής Αρχής, αποφασίστηκε το κτίριο να στεγάσει το Μουσείο Μαρία Κάλλας.

«Η Αθήνα όφειλε αυτή την τιμή στη θρυλική Ελληνίδα σοπράνο. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το πρώτο στον κόσμο, μάς κάνει όλους υπερήφανους», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ θερμά τους δωρητές, τους χορηγούς, την ομάδα έργου και όλους όσοι συνέβαλαν για να αποκτήσει η πόλη αυτόν τον ξεχωριστό χώρο πολιτισμού».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Κωνσταντίνος Δέδες, ανέφερε: «Η δημιουργία ενός Μουσείου, του πρώτου Μουσείου παγκοσμίως, για τη μεγάλη καλλιτέχνιδα Μαρία Κάλλας, ήταν ένα απαιτητικό εγχείρημα, που ο Δήμος Αθηναίων ανέθεσε στην Τεχνόπολη και με μεγάλη χαρά το εγκαινιάζουμε. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν, να τη νιώσουν και να την ακούσουν σ' ένα σύγχρονο και προσβάσιμο χώρο στην καρδιά της Αθήνας».

Και ο διευθύνων Σύμβουλος Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και συντονιστής του έργου Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, συμπλήρωσε: «Η τεχνογνωσία και η οργανωμένη και αποτελεσματική δουλειά έκαναν δυνατό να κατασκευαστεί αυτό το νέο Μουσείο σε λιγότερο από έναν χρόνο. Παραδίδεται στο κοινό 100 χρόνια μετά την γέννησή της, ως ένα σύγχρονο και άρτιο Μουσείο, αφιερωμένο στη μεγάλη καλλιτέχνιδα, που έδωσε μια νέα διάσταση στην όπερα και το λυρικό τραγούδι».

Από αύριο 26/10 έως και 29/10, το Μουσείο Μαρία Κάλλας θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο, με απαραίτητη κράτηση μέσω του more.com και επίδειξη του μηδενικού εισιτηρίου στον χώρο του Μουσείου για επικύρωση. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά από σήμερα (25/10). Το Μουσείο είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ.

Ωράριο λειτουργίας

1η Απριλίου - 31η Οκτωβρίου

Τρίτη - Κυριακή: 10.00-20.00

Παρασκευή: 10.00-22.00

1η Νοεμβρίου - 31η Μαρτίου

Τρίτη - Κυριακή: 10.00-18.00

Παρασκευή: 10.00-21.00

Κλειστά τις Δευτέρες, 25 & 26/12, 1 /1

Κλειστά Κυριακή & Δευτέρα του Πάσχα

Δωρεάν είσοδος στις 2/12, στις 18/05 και στις 25/09, Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ στο more.com και στα ταμείο του Μουσείου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 10 ευρώ

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 7 ευρώ, 3 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: 2 ενήλικες + 2 παιδιά (άνω των 6 ετών) 22 ευρώ

Ελεύθερη είσοδος: Παιδιά έως 6 ετών, ΑμεΑ και συνοδός, μέλη του ICOM, πρόσφυγες, χορηγοί, δωρητές.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ: +4 ευρώ/άτομο με απαραίτητη κράτηση στο 2104404204

ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 8 ευρώ/άτομο, για 10 και άνω άτομα κράτηση στο 2104404204

