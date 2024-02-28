Μενδώνη για τον Ηλία Λογοθέτη: Ερμήνευσε με πάθος, εντιμότητα και ήθος

"Ο Ηλίας Λογοθέτης ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός που μαθήτευσε κοντά στον Κάρολο Κουν. Ερμήνευσε με πάθος, εντιμότητα και ήθος σημαντικούς ρόλους, δίνοντας τους ζωή στο θέατρο, στον ελληνικό κινηματογράφο, στην τηλεόραση", δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη τον θάνατο του Ηλία Λογοθέτη.



"Ο συγγραφέας Χάρολντ Πίντερ - συνέχισε η κ. Μενδώνη - συγχαίροντάς τον για την ερμηνεία του ως Σπούνερ, στο έργο του «Νεκρή Ζώνη», τον ρώτησε πού οφειλόταν η ιδιαιτερότητα στο παίξιμό του. Και ο σεμνός Ηλίας που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό, σε όποιο είδος θεατρικού λόγου κι αν επιδόθηκε, του απάντησε ότι η μεσογειακή ιδιοσυγκρασία του τον έκανε να βάζει λίγη συγκίνηση σε κάθε ρόλο που ερμήνευε.

Αυτή η ιδιοσυγκρασία του, η στάση ζωής του, η αφιέρωσή του και η αγάπη του για την Τέχνη, ήταν που τον έκανε να ξεχωρίσει πολύ νωρίς, είτε έπαιζε στη 'Βαβυλωνία' του Βυζάντιου είτε στο 'Τέλος του παιχνιδιού' του Μπέκετ και ακόμη ερμηνεύοντας Βιζυηνό στο 'Μόνον της ζωής του ταξείδιον', του Λάκη Παπαστάθη.

Λευκαδίτης, λάτρης της όπερας, αφιερωμένος στη δουλειά του, διανοούμενος και ταυτόχρονα φίλος και συνάδελφος, απλός και προσιτός, ο Ηλίας Λογοθέτης αγαπήθηκε από το κοινό. Θα λείψει σε όλους μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του".

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

"Ο Ηλίας Λογοθέτης αποφοίτησε το 1967 από το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Δίπλα του έκανε τα πρώτα του βήματα και λάτρεψε το θέατρο και την υποκριτική. Έλεγε χαρακτηριστικά: 'Ο Κουν αντιμετώπιζε το θέατρο με ιερότητα. Μας οδηγούσε σε δρόμους πολύπλοκους. Είχε μανία με την τελειότητα, ήθελε να είμαστε απόλυτα ενορχηστρωμένοι στο σκοπό της παράστασης. Γιατί μια ορχήστρα είναι η παράσταση'. Με το Θέατρο Τέχνης έπαιξε σε πολλές παραστάσεις", αναφέρουν σε ανακοίνωσή του ο τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού - βουλευτής Λακωνίας, Νάγια Γρηγοράκου, αποχαιρετώντας τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη.

Όπως προσθέτουν, "από τις πιο σπουδαίες στιγμές της καριέρας του, ήταν όταν το 2000 δέχτηκε τα θετικά σχόλια του σπουδαίου συγγραφέα Χάρολντ Πίντερ για την ερμηνεία του στο θεατρικό έργο «Νεκρή Ζώνη». Επί δέκα χρόνια σημείωσε μεγάλη επιτυχία με την παράσταση 'Το αμάρτημα της Μητρός μου' του Γ. Βιζυηνού. Συμμετείχε δε, στο εμβληματικό 'Θέατρο της Δευτέρας' στην ΕΡΤ1. Κέρδισε βραβείο ερμηνείας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τις ταινίες 'Βαβυλωνία' (στον ρόλο του αστυνόμου) και 'Τα παιδιά της χελιδόνας' του Κώστα Βρεττάκου. Είχε στόφα κωμικού ηθοποιού, ωστόσο ερμήνευσε σπουδαία μεγάλους δραματικούς ρόλους τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στη σειρά 'Έτερος Εγώ: Νέμεσις'. 'Το θέατρο, ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα ταλέντου είναι θέμα ήθους', αυτή η φράση αποτυπώνει όλα όσα ήταν ο Ηλίας Λογοθέτης. Σεμνός και φωτεινός άνθρωπος , πολυτάλαντος ηθοποιός γεμάτος χιούμορ και ψυχική ομορφιά. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στη γυναίκα του Μαρία, στον γιο του Αλέξανδρο και στους οικείους του".

Ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

"Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Ηλία Λογοθέτη, έναν αγαπημένο, ταλαντούχο και εξαιρετικά εκφραστικό ηθοποιό", σημειώνει στην ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού - και συμπληρώνει: "Ο Ηλίας Λογοθέτης ήταν λάτρης της όπερας και είχε εξαιρετικό ταλέντο στο κλασικό τραγούδι, αφιερώθηκε όμως τελικά στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπου η κωμική του στόφα ως ηθοποιού συναγωνιζόταν επάξια την εξαιρετική ερμηνεία δραματικών ρόλων. Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

