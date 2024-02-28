Μενδώνη: O Ηλίας Λογοθέτης αγαπήθηκε από το κοινό, θα λείψει σε όλους μας

Πληροφορούμενη τον θάνατο του Ηλία Λογοθέτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Ηλίας Λογοθέτης ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός που μαθήτευσε κοντά στον Κάρολο Κουν. Ερμήνευσε, με πάθος, εντιμότητα και ήθος, σημαντικούς ρόλους, δίνοντας τους ζωή στο θέατρο, στον ελληνικό κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Ο συγγραφέας Χάρολντ Πίντερ, συγχαίροντας τον για την ερμηνεία του ως Σπούνερ, στο έργο του “Νεκρή Ζώνη”, τον ρώτησε που οφειλόταν η ιδιαιτερότητα στο παίξιμό του. Και ο σεμνός Ηλίας που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό, σε όποιο είδος θεατρικού λόγου κι αν επιδόθηκε, του απάντησε ότι η μεσογειακή ιδιοσυγκρασία του τον έκανε να βάζει λίγη συγκίνηση, σε κάθε ρόλο που ερμήνευε. Αυτή η ιδιοσυγκρασία του, η στάση ζωής του, η αφιέρωσή του και η αγάπη του για την Τέχνη, ήταν που τον έκανε να ξεχωρίσει πολύ νωρίς, είτε έπαιζε στη “Βαβυλωνία” του Βυζάντιου, είτε στο “Τέλος του παιχνιδιού” του Μπέκετ και ακόμη ερμηνεύοντας Βιζυηνό στο “Μόνον της ζωής του ταξείδιον”, του Λάκη Παπαστάθη.

Λευκαδίτης, λάτρης της όπερας, αφιερωμένος στη δουλειά του, διανοούμενος και ταυτόχρονα φίλος και συνάδελφος, απλός και προσιτός, ο Ηλίας Λογοθέτης αγαπήθηκε από το κοινό. Θα λείψει σε όλους μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Πηγή: skai.gr

