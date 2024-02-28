Σε ηλικία 85 ετών πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης, όπως έκαναν γνωστό ο γιος του, Αλέξανδρος και η σύζυγός του Μαρία Ζαχαρή, με αναρτήσεις τους στο Facebook και στο Instagram.

"So long blue eyes" ("Αντίο γαλάζια μάτια") ήταν το συγκινητικό μήνυμα του Αλέξανδρου Λογοθέτη, που ακολουθεί με επιτυχία τα βήματα του πατέρα του στην υποκριτική. Μια παλια φωτογραφία της με τον σύζυγό της επέλεξε να αναρτήσει η Μαρία Ζαχαρή, επίσης ηθοποιός.

]

Ο Ηλίας Λογοθέτης γεννήθηκε στη Λευκάδα, στις 15 Απριλίου 1939. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Παντείου και ήρθε σε επαφή με το θέατρο μέσω του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν, απ’ όπου αποφοίτησε το 1967, και πήρε μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1970, στο έργο «Βαβυλωνία».

Έγινε γνωστός κυρίως σε κωμικούς ρόλους από συμμετοχές στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Το 2000 δέχτηκε τα θετικά σχόλια του Χάρολντ Πίντερ για την ερμηνεία του στο θεατρικό έργο «Νεκρή Ζώνη».

Συνεργάστηκε με τους θιάσους Γιάννη Φέρτη-Ξένιας Καλογεροπούλου, Κάκιας Αναλυτή-Κώστα Ρηγόπουλου, Νίκου Ξανθόπουλου, Θανάση Βέγγου, Άγγελου Αντωνόπουλου-Μιράντας Κουνελάκη, με το Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου κ.ά.

Συμμετείχε σε πολλά θεατρικά έργα στην τηλεόραση στο γνωστό «Θέατρο της Δευτέρας» (ΕΡΤ1). Έχει λάβει μέρος, επίσης, σε μουσικές παραστάσεις, όπως το αφιέρωμα στον Μιχάλη Σουγιούλ. Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μαρία Ζαχαρή και γιος του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης ο οποίος ακολούθησε και αυτός την υποκριτική.

Πηγή: skai.gr

